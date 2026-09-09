Homem morre em praia após ser atacado por 3 pit bulls; donos são autuados - (crédito: Reprodução/Internet)

A morte de Rogério de Oliveira, de 57 anos, mobilizou equipes de segurança nesta terça-feira (8), após ele ser atacado por três cães da raça pit bull na Praia Arroio Seco, em Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O ataque ocorreu na faixa de areia.

Segundo a Polícia Civil, os animais estavam em uma residência quando conseguiram deixar o imóvel. O portão de entrada teria sido derrubado pelos próprios cães, que seguiram até a região da praia onde estava Rogério.

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A Brigada Militar foi chamada e encontrou a vítima no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na praia, mas apenas confirmou a morte do homem.

Os responsáveis pelos animais, um homem de 47 anos e uma mulher de 37, foram identificados. Os três pit bulls foram recolhidos e levados à delegacia junto com os tutores para o registro da ocorrência.

O delegado Adriano Pinto informou que o proprietário dos cães será autuado em flagrante por homicídio culposo.

De acordo com a autoridade, a fuga dos animais teria ocorrido por falta de cautela na manutenção do portão da residência.

"O proprietário dos cães será autuado em flagrante por homicídio culposo. No caso, os três cães da raça pitbull escaparam do pátio da residência, derrubando o portão de entrada do imóvel. Foram até a beira mar onde se encontrava a vítima, a lesionando fatalmente", relata o delegado Adriano Pinto, da Polícia Civil.

O delegado também apontou negligência como fator relacionado à saída dos cães do imóvel:

"Os cães escaparam em razão de negligência do proprietário, por ausência de cautela em manter o portão fechado adequadamente."

A ocorrência segue sendo acompanhada pela Patrulha Ambiental, pelo 1º Batalhão de Polícia Ambiental e pelo 42º Batalhão de Polícia Militar.