Cariúcha fez 'macumba' para amarrar apresentador famoso da TV, afirma cigana

Uma declaração de Mãe Michelly da Cigana colocou Cariúcha novamente no centro de uma polêmica. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (11), a religiosa afirmou que a apresentadora teria recorrido a trabalhos espirituais com diferentes objetivos, entre eles conquistar um famoso apresentador de TV e interferir na carreira de colegas.

A manifestação aconteceu após a repercussão de uma troca de acusações envolvendo Cariúcha e Carol Lekker.

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A apresentadora havia criticado a ex-colega de SBT por reclamar publicamente do salário que recebia na emissora.

Em resposta, Carol afirmou que Cariúcha não teria moral para fazer esse tipo de crítica e alegou que ela já teria realizado trabalhos para prejudicar profissionais com quem trabalhou.

Diante da repercussão, Mãe Michelly decidiu comentar o episódio nas redes sociais. Segundo ela, Cariúcha teria procurado seus serviços espirituais em diferentes momentos.

A religiosa também mencionou outro pai de santo, do Rio de Janeiro, que, de acordo com seu relato, teria sido procurado pela apresentadora para tentar afastar Leo Dias da emissora.

"Comigo a Cariúcha não matou um boi, mas matou bastante bode. O boi não foi comigo. Além de mim, tinha um pai de santo lá no Rio de Janeiro, um pai de santo de Candomblé, que é com esse pai de santo que ela fazia trabalhos pra inclusive tirar o Leo Dias da emissora.

Comigo, quando eu dei consulta a ela, que a Cariúcha é do tempo que ela não era ninguém, quando ela estava entrando na Fazenda, eu paguei uma publi pra ela ter dinheiro pra fazer uma roupa pra tirar as fotos da Fazenda", diz Michelly.

A mãe de santo também relembrou um episódio ocorrido durante a participação de Cariúcha em A Fazenda.

Conforme o relato, a irmã da apresentadora teria procurado o assessor dela em um momento de preocupação com o estado emocional da participante e uma possível atuação espiritual atribuída a Jojo Todynho.

"Quando ela estava cancelada dentro da Fazenda, a irmã dela ligou chorando pro assessor dela, que me chamou porque eles estavam suspeitando de uma postagem da Jojo Todynho, que a Jojo estava fazendo trabalhos espirituais pra ela ficar com a cabeça muito transtornada dentro da Fazenda. E o que a Mãe Michelly fez? Falei para o assessor, 'calma que ela vai sair e nós vamos descancelar ela'", recordou a morena.

Michelly afirmou ainda que teria realizado trabalhos espirituais enquanto Cariúcha estava confinada e atribuiu parte da mudança na imagem pública da apresentadora a essas ações.

Na sequência, fez novas acusações envolvendo um suposto acordo espiritual e declarou que não teria recebido qualquer pagamento ou agradecimento.

"Fiz trabalhos enquanto ela estava lá dentro pra tentar ajudar, tanto que ela saiu e conseguiu virar o jogo, conseguiu ser descancelada. E aí ela começou os trabalhos espirituais comigo. Eu não tô aqui, 'ah, tá citando cliente, tá entregando cliente', não, eu tô entregando uma ingrata.

Uma ingrata que inclusive, até hoje o trato que ela fez com Belzebu, que não foi um trato, foi um contrato, o trato ela ia fazer depois, até hoje sequer me agradeceu, sequer me pagou", acusou Michelly.

Suposta amarração para conquistar apresentador

Entre os relatos feitos pela religiosa está uma suposta tentativa de Cariúcha de realizar uma amarração amorosa. Michelly afirmou que a apresentadora teria manifestado interesse em Gabriel Cartolano e procurado seus serviços com esse objetivo.

Segundo a mãe de santo, ela teria recusado o pedido por considerar que a relação seria impossível. Michelly também voltou a acusar Cariúcha de tentar prejudicar Leo Dias.

"E todas as vezes que ela jogou comigo querendo fazer amarração amorosa, porque o sonho dela era pegar o [Gabriel] Cartolano, eu falei para ela que isso era impossível, e a partir daí eu comecei a não prestar também.

Ela queria correr o Leo Dias, ela sempre fez macumba parar tirar o Leo Dias, ela sempre falou mal do Leo Dias", disparou a religiosa.