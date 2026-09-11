José de Abreu provoca Mário Frias após escândalo com a Polícia Federal

Uma antiga parceria profissional entre José de Abreu e Mario Frias virou motivo de provocação nas redes sociais.
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Nesta quinta-feira (10), o ator resgatou a novela “Senhora do Destino” ao comentar uma investigação da Polícia Federal envolvendo o deputado federal.
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A produção, exibida em 2004 e 2005, foi citada por José de Abreu em uma publicação no X, antigo Twitter.
Na trama, Frias interpretava um deputado corrupto, personagem que o ator usou como ponto de partida para ironizar o atual parlamentar.
"Oi, colega Mario Frias. Tudo bem aí? Lembra de Senhora do Destino, que fizemos juntos? Você fazia um deputado corrupto! Aguinaldo Silva [autor da novela] é gênio! Descobriu sua índole há dezenas de anos…", ironizou o artista.
A provocação ocorreu enquanto Mario Frias é alvo de uma investigação da Polícia Federal relacionada a “Dark Horse”, filme que aborda a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A publicação de José de Abreu repercutiu entre os usuários da plataforma. Um internauta escreveu: "A vida imita a arte e a arte imita a vida".
Outro questionou a relação entre a obra de ficção e a trajetória política de Frias: "Mas ficou uma dúvida, será que o Aguinaldo Silva era visionário ou com o papel despertou o que há de pior no Mario Frias?"
Também houve quem ironizasse a permanência do deputado no papel interpretado na novela. "Depois dessa novela nunca mais conseguiu sair do personagem", debochou um terceiro usuário.
Oi colega, @mfriasoficial. Tudo bem aí? Lembra de Senhora do Destino, que fizemos juntos? Vc fazia um deputado corrupto! Aguinaldo Silva @aguinaldaosilva é gênio! Descobriu sua índole há dezenas de anos…— Jose de Abreu (@Zedeabreu) September 10, 2026
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