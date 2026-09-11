Mãe de santo expõe Cariúcha e revela trabalho para derrubar Leo Dias

Mãe Michelly da Cigana, conhecida como mãe de santo no Rio Grande do Sul, reagiu às declarações de Carol Lekker sobre Cariúcha.

Na noite desta quinta-feira (10), a religiosa publicou um vídeo no Instagram e afirmou ter atendido a apresentadora em trabalhos espirituais no passado.

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Segundo Michelly, a relação com Cariúcha teria começado antes da fama da apresentadora. Ela afirmou ainda que chegou a pagar uma publicidade para ajudá-la financeiramente antes de sua entrada em “A Fazenda”.

"Comigo a Cariúcha não matou um boi, mas matou bastante bode. O boi não foi comigo. Além de mim, tinha um pai de santo lá no Rio de Janeiro, um pai de santo de Candomblé, que é com esse pai de santo que ela fazia trabalhos pra inclusive tirar o Leo Dias da emissora.

Comigo, quando eu dei consulta a ela, que a Cariúcha é do tempo que ela não era ninguém, quando ela estava entrando na Fazenda, eu paguei uma publi pra ela ter dinheiro pra fazer uma roupa pra tirar as fotos da Fazenda", declarou a mulher.

Michelly também recordou um episódio ocorrido enquanto Cariúcha participava do reality. De acordo com o relato da religiosa, a irmã da apresentadora teria procurado o assessor dela em meio à preocupação com uma possível atuação espiritual de Jojo Todynho.

"Quando ela estava cancelada dentro da Fazenda, a irmã dela ligou chorando pro assessor dela, que me chamou porque eles estavam suspeitando de uma postagem da Jojo Todynho, que a Jojo estava fazendo trabalhos espirituais pra ela ficar com a cabeça muito transtornada dentro da Fazenda.

E o que a Mãe Michelly fez? Falei para o assessor, 'calma que ela vai sair e nós vamos descancelar ela'", recordou a morena.

A mãe de santo afirmou que realizou trabalhos durante a participação de Cariúcha no programa e atribuiu a eles parte da mudança na repercussão sobre a apresentadora.

Michelly também fez acusações relacionadas a um suposto acordo espiritual e disse que não teria recebido agradecimento ou pagamento.

"Fiz trabalhos enquanto ela estava lá dentro pra tentar ajudar, tanto que ela saiu e conseguiu virar o jogo, conseguiu ser descancelada. E aí ela começou os trabalhos espirituais comigo.

Eu não tô aqui, 'ah, tá citando cliente, tá entregando cliente', não, eu tô entregando uma ingrata. Uma ingrata que inclusive, até hoje o trato que ela fez com Belzebu, que não foi um trato, foi um contrato, o trato ela ia fazer depois, até hoje sequer me agradeceu, sequer me pagou", acusou Michelly.

Suposta amarração

Michelly ainda afirmou que Cariúcha teria procurado seus serviços com o objetivo de realizar uma amarração amorosa.

Segundo ela, a apresentadora teria interesse em Gabriel Cartolano, mas teria sido informada de que o relacionamento seria impossível.

"E todas as vezes que ela jogou comigo querendo fazer amarração amorosa, porque o sonho dela era pegar o [Gabriel] Cartolano, eu falei para ela que isso era impossível, e a partir daí eu comecei a não prestar também. Ela queria correr o Leo Dias, ela sempre fez macumba parar tirar o Leo Dias, ela sempre falou mal do Leo Dias", disparou a religiosa.