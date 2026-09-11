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Luana Piovani perde a paciência com João Vicente e detona ator

Atriz usou as redes sociais para criticar publicamente o ator; entenda

Luana Piovani perde a paciência com João Vicente e detona ator - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Luana Piovani perde a paciência com João Vicente e detona ator - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A repercussão de um trecho do “Papo de Segunda”, do GNT, colocou João Vicente de Castro e Luana Piovani em lados opostos nas redes sociais.

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A atriz comentou uma declaração feita pelo apresentador durante uma conversa que também contou com a participação de Junior Lima.

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O assunto surgiu quando o músico falou sobre as celebridades que despertavam seu interesse na adolescência.

Ao relembrar os antigos “crushes”, Junior citou duas atrizes: “Na adolescência, teve aquela fase Ana Paula Arósio, Luana Piovani, eu tinha crush nas duas”.

Na sequência, João Vicente fez um comentário sobre Ana Paula Arósio: “Eu entendo você, Ana Paula Arósio era realmente muito bonita”.

Luana não deixou a observação passar. Ao encontrar o trecho publicado nas redes sociais do programa, ela questionou a escolha do verbo usado pelo apresentador e aproveitou para elogiar Junior Lima.

"eu gosto do jurandir dizendo q ana paula ERA, ele nunca foi apesar d tentar ate hj... ahhhh joao vicente e sua falta d modos, alias esse programa ne gente, convenhamos, macho c palco?!?!?! cei... q fofo o jr..."

A manifestação da atriz, de 50 anos, gerou uma série de reações. Entre os comentários, houve quem concordasse com a crítica direcionada a João Vicente, de 43.

"Loba, esse galã da Shopee não merece sua atenção!", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa! Você inspira! Héteros dão sempre preguiça, o Junior é um caso a parte, pois é sempre um elegante e querido!", comentou outra internauta. "Luana sempre certeira", afirmou uma terceira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 11/09/2026 10:18
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