Luana Piovani perde a paciência com João Vicente e detona ator

A repercussão de um trecho do “Papo de Segunda”, do GNT, colocou João Vicente de Castro e Luana Piovani em lados opostos nas redes sociais.
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A atriz comentou uma declaração feita pelo apresentador durante uma conversa que também contou com a participação de Junior Lima.
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O assunto surgiu quando o músico falou sobre as celebridades que despertavam seu interesse na adolescência.
Ao relembrar os antigos “crushes”, Junior citou duas atrizes: “Na adolescência, teve aquela fase Ana Paula Arósio, Luana Piovani, eu tinha crush nas duas”.
Na sequência, João Vicente fez um comentário sobre Ana Paula Arósio: “Eu entendo você, Ana Paula Arósio era realmente muito bonita”.
Luana não deixou a observação passar. Ao encontrar o trecho publicado nas redes sociais do programa, ela questionou a escolha do verbo usado pelo apresentador e aproveitou para elogiar Junior Lima.
"eu gosto do jurandir dizendo q ana paula ERA, ele nunca foi apesar d tentar ate hj... ahhhh joao vicente e sua falta d modos, alias esse programa ne gente, convenhamos, macho c palco?!?!?! cei... q fofo o jr..."
A manifestação da atriz, de 50 anos, gerou uma série de reações. Entre os comentários, houve quem concordasse com a crítica direcionada a João Vicente, de 43.
"Loba, esse galã da Shopee não merece sua atenção!", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa! Você inspira! Héteros dão sempre preguiça, o Junior é um caso a parte, pois é sempre um elegante e querido!", comentou outra internauta. "Luana sempre certeira", afirmou uma terceira.
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