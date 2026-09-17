Anitta vira chacota após mostrar samba no pé em quadra da Grande Rio; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A presença de Anitta na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na última quarta-feira (16), colocou a preparação da escola para o Carnaval 2027 no centro das atenções.

A cantora foi ao espaço pela primeira vez desde que teve sua escolha como rainha de bateria anunciada.

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A visita também serviu para aproximar a artista dos integrantes da agremiação. Diante da comunidade, Anitta fez um convite para a cerimônia que marcará oficialmente sua chegada ao posto. A coroação está programada para este domingo (20).

Durante a noite, a cantora ainda arriscou alguns passos de samba na quadra. Registros da apresentação foram compartilhados nas redes sociais e acabaram gerando uma série de críticas.

Entre os comentários publicados pelos internautas, houve quem questionasse a disposição demonstrada pela artista. "Faltou vontade e não foi pouca", comentou uma. "Que vergonha", lamentou outra.

A escolha de Anitta para o posto também foi mencionada nas reações. "Só ladeira abaixo essa escola", escreveu um internauta.

Outro relacionou a apresentação a uma suposta rivalidade envolvendo a cantora e Virginia: "Ela arrumou essa rivalidade toda [com a Virginia] para entregar isso?".

A comparação com outra personalidade também apareceu entre as críticas. "A Luana Piovani dança melhor", cutucou uma internauta. "Água de chuchu! Bem baixo astral", criticou outra internauta.