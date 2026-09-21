Mãe de Paulo Gustavo faz relato sobrenatural sobre o filho: 'Vi na minha frente' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A lembrança de Paulo Gustavo ainda é uma presença marcante para Dona Déa, mãe do humorista, que morreu em 2021 em decorrência da Covid-19.

Atualmente em cartaz com o espetáculo "Meu Filho é um Musical", ela revelou que já teve três experiências nas quais afirma ter visto o filho diante dela após a morte.

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O relato foi feito durante uma entrevista ao programa Bora com Caio Fischer, no YouTube. Emocionada, Dona Déa contou que uma dessas situações aconteceu enquanto estava no Rio de Janeiro, durante uma apresentação do musical.

Segundo ela, Paulo Gustavo surgiu à sua frente justamente no momento em que ela se preparava para cantar.

"Eu sinto ele muito próximo. Até tem momentos… Vou até confessar agora para vocês… Eu estava no Rio, fazendo a sessão, quando eu estou entrando para cantar, ele surge no palco e fica em pé na minha frente. Eu vi", afirmou.

De acordo com Dona Déa, o filho chegou a sorrir para ela. A situação teria provocado uma reação emocional, mas a apresentação continuou depois que a equipe musical retomou a introdução da canção.

“Eu olhei assim, ele sorriu para mim. Aí eu fiquei meio tensa. Acho que o pessoal da música percebeu que estava acontecendo alguma coisa, eles deram introdução novamente e eu cantei. Mas eu vi ele na minha frente. E depois aconteceu mais uma vez. E depois mais uma. Três vezes isso aconteceu”, afirmou.

Questionada se a experiência poderia ter sido um sonho, Dona Déa descartou essa possibilidade. Ela reforçou que estava no palco quando diz ter visto Paulo Gustavo e relacionou o episódio à sua própria compreensão sobre a existência após a morte.

"Não! Eu estava no palco. Nesse momento em que eu entro, ele surge. Eu acho que todos nós que partimos e os que estão aqui, isso daqui é uma coisa só. Nós vivemos em um mundo espiritual, entendeu?", encerrou.

