Pedro Scooby fica seminu na 'Dança dos Famosos' e deixa Anitta atiçada

Pedro Scooby roubou a cena no palco do "Domingão com Huck" neste domingo (20), durante a edição 2026 da "Dança dos Famosos".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A apresentação do surfista terminou com uma reação eufórica da plateia e também chamou a atenção de Anitta, que participou do júri convidado do programa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A cena que mais repercutiu aconteceu no encerramento. Depois de executar a coreografia, o surfista tirou a camisa diante do público, provocando gritos e aplausos.
A plateia se levantou para celebrar a apresentação, enquanto Anitta também reagiu ao momento. A cantora e Scooby tiveram um relacionamento entre junho e agosto de 2019.
Durante a avaliação, Anitta comentou justamente sobre o desafio enfrentado pelo ex-namorado ao encarar um ritmo como o funk.
Em tom descontraído, a jurada brincou com a performance e reconheceu a atuação do surfista com a maior nota. "Ele pra dançar é babado", resumiu ela, antes de dar uma nota 10 ao participante.
Milton Cunha também entrou no clima da apresentação. O carnavalesco simulou um desmaio enquanto avaliava Scooby e fez comentários sobre o desempenho do atleta.
"Pedro Scooby, a tua falta de ritmo é deslumbrante. Você é muito desengonçado, mas você é um gostoso", declarou na avaliação.
Acabei de lembrar que a Anitta e o Scooby já namoraram kkkk #DançaDosFamosos pic.twitter.com/PIOhRPaAeQ— Central Reality (@centralreality) September 20, 2026
O GENTLEMAN DO FUNK, BRASIL! ????— TV Globo (@tvglobo) September 20, 2026
Pedro Scooby deu o nome na performance!!!!!#DançaDosFamosos #Domingão #TVGlobo pic.twitter.com/EZ2xJgF6KO
Saiba Mais
- Mariana Morais Mãe de Paulo Gustavo faz relato sobrenatural sobre o filho: 'Vi na minha frente'
- Mariana Morais Suzane von Richthofen é flagrada fazendo compras em atacadão; veja fotos
- Mariana Morais Anitta chega na coroação da Grande Rio acompanhada do namorado famoso; veja
- Mariana Morais Serena Williams chama atenção na web ao exibir relógio de luxo; saiba mais sobre o modelo
- Mariana Morais Jovem atriz Manu Bistene vive nova fase na carreira e grava série da Netflix; saiba mais