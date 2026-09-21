Pedro Scooby fica seminu na 'Dança dos Famosos' e deixa Anitta atiçada - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Pedro Scooby roubou a cena no palco do "Domingão com Huck" neste domingo (20), durante a edição 2026 da "Dança dos Famosos".

A apresentação do surfista terminou com uma reação eufórica da plateia e também chamou a atenção de Anitta, que participou do júri convidado do programa.

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A cena que mais repercutiu aconteceu no encerramento. Depois de executar a coreografia, o surfista tirou a camisa diante do público, provocando gritos e aplausos.

A plateia se levantou para celebrar a apresentação, enquanto Anitta também reagiu ao momento. A cantora e Scooby tiveram um relacionamento entre junho e agosto de 2019.

Durante a avaliação, Anitta comentou justamente sobre o desafio enfrentado pelo ex-namorado ao encarar um ritmo como o funk.

Em tom descontraído, a jurada brincou com a performance e reconheceu a atuação do surfista com a maior nota. "Ele pra dançar é babado", resumiu ela, antes de dar uma nota 10 ao participante.

Milton Cunha também entrou no clima da apresentação. O carnavalesco simulou um desmaio enquanto avaliava Scooby e fez comentários sobre o desempenho do atleta.

"Pedro Scooby, a tua falta de ritmo é deslumbrante. Você é muito desengonçado, mas você é um gostoso", declarou na avaliação.

