Pedro Scooby revela se término com Cintia Dicker foi motivado por traição - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pedro Scooby e Cintia Dicker decidiram encerrar o casamento após cerca de sete anos de relacionamento.

A separação, segundo informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, aconteceu há aproximadamente dois meses e foi confirmada oficialmente pelo surfista.

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Mesmo com o fim da união, os dois optaram por manter uma relação próxima, especialmente em razão da filha, Aurora.

Nesse período de adaptação à nova realidade, o ex-casal chegou a viajar junto em família. Cintia também já alugou um apartamento para morar de maneira independente.

Scooby afirmou que a decisão foi tomada de forma consensual e negou qualquer envolvimento de traição ou episódios de desrespeito entre os dois.

Para ele, a maneira como conseguiram preservar a parceria após o término representa uma demonstração de afeto.

“Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora. Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após casamento e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", disse ele.

O surfista também pediu que o momento seja tratado com respeito e afirmou que a separação não ocorreu por causa de conflitos dessa natureza. Segundo ele, a prioridade dos dois continua sendo manter o apoio mútuo e a convivência familiar.

“Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento”, completou Scooby.

A história de Pedro Scooby e Cintia Dicker começou no fim de 2019. Os dois foram vistos juntos durante o Rock in Rio daquele ano e tornaram o relacionamento público em novembro. Em 2020, oficializaram a união em Portugal.



