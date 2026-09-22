Bombeiros confirmam queda de helicóptero com Rick; 5 mortes são registradas

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, foi localizado nesta terça-feira (22), na Serra de Santa Catarina.
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O Corpo de Bombeiros confirmou a localização da aeronave e informou que cinco corpos foram encontrados sem vida no local. Uma das vítimas ainda não teve a identidade divulgada.
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Rick estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto. A identidade do quinto corpo localizado pelas equipes permanece desconhecida.
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O helicóptero havia partido de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, durante a manhã de segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na região serrana. A aeronave, porém, não chegou ao município e desapareceu durante o trajeto.
Na ocasião, havia previsão de condições meteorológicas adversas para a área. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), eram esperadas fortes tempestades na região onde ocorreram as buscas.
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