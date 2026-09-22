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CASO RICK

Caso Rick: autoridades localizam helicóptero e mobilizam equipe de resgate

Helicóptero que transportava o cantor e mais três pessoas estava desaparecido desde ontem (21)

Caso Rick: autoridades localizam helicóptero e mobilizam equipe de resgate - (crédito: Reprodução/Instagram)
Caso Rick: autoridades localizam helicóptero e mobilizam equipe de resgate - (crédito: Reprodução/Instagram)

As equipes de resgate concentram os trabalhos em um ponto específico da serra catarinense nesta terça-feira (22), após a localização do helicóptero que desapareceu na segunda-feira (21) com o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras três pessoas.

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A informação foi divulgada durante uma transmissão ao vivo da BNTV. Segundo a reportagem, as forças envolvidas na operação conseguiram identificar o local exato onde estaria a aeronave.

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Ainda não há, porém, confirmação sobre o estado do helicóptero. As equipes que atuam na região também não informaram se houve queda ou algum tipo de impacto.

O ponto localizado permanece sob averiguação detalhada enquanto profissionais de emergência e resgate avançam por terra em direção à área indicada.

Até o fechamento desta matéria, o Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar de Santa Catarina não confirmaram o estado de saúde dos envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/09/2026 10:43 / atualizado em 22/09/2026 10:57
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