Pablo Marçal faz revelação sobre localização de Rick após sumiço de helicóptero - (crédito: Reprodução/Youtube)

O celular de Rick, da dupla Rick & Renner, voltou a emitir sinal na noite desta segunda-feira (21), por volta das 19h49, durante as buscas pelo helicóptero desaparecido na serra catarinense.

A informação foi divulgada pelo empresário Pablo Marçal, amigo de Bruno Avelar, que também estava na aeronave.

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Segundo Marçal, o sinal representa uma nova possibilidade para as equipes que trabalham na localização dos quatro ocupantes.

O objetivo agora é conseguir obter a geolocalização exata indicada pelo aparelho e, assim, delimitar a área das buscas.

"A novidade é que o celular do Rick tá respondendo, e a gente tá lutando agora para chegar nessa geolocalização aí do celular do Rick", destacou.

O telefone de Bruno Avelar, por sua vez, parou de transmitir sinal. Ainda conforme o empresário, os dados do localizador já haviam levado as equipes para uma área próxima ao ponto indicado pelo aparelho.

As condições do tempo continuam dificultando o trabalho na região. Uma das hipóteses consideradas é que o piloto tenha feito um pouso forçado em razão do mau tempo e que Rick, Bruno Avelar, o videomaker e o piloto estejam esperando pelo resgate em algum ponto da serra.

"A gente imagina que eles fizeram um pouso no lugar, e a gente ainda continua sem contato", disse Marçal.

Ele também afirmou que os sinais teriam apresentado uma mudança de posição, o que levantou a possibilidade de que a aeronave ou os ocupantes tenham se deslocado.

Marçal, que também é aviador, descreveu as condições encontradas na região como especialmente difíceis para a operação de um helicóptero.

"E eles mudaram de posição, o que leva a entender que essa é uma possibilidade, né, que esse helicóptero mudou, tentando sair de um lugar bem difícil, só que, como o teto está muito baixo, eu sou aviador também, é muito difícil você sair de uma serra com helicóptero quando fecha de uma vez, e lá estava com tempestade, estava assombrosa a região ali", completou.

O helicóptero desapareceu na manhã desta segunda-feira (21), na região serrana de Santa Catarina. Trata-se de um Bell 430, de matrícula PP-MGR.

A aeronave é equipada com um Transmissor Localizador de Emergência (ELT), dispositivo que pode ser acionado automaticamente em situações de impacto forte, como uma queda.

Até o momento, não havia informação de acionamento do ELT. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina informou que as buscas pelo helicóptero e pelos ocupantes teriam continuidade nesta terça-feira (22).