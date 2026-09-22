Vidente dos famosos alertou Rick antes de sumiço de helicóptero - (crédito: Reprodução/Youtube)

A repercussão sobre o desaparecimento do helicóptero que transportava Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, fez um vídeo publicado em 2025 voltar a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (21).

No registro, a vidente Chaline Grazik relata ter tido uma sensação negativa relacionada aos dois artistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com Chaline, a situação teria acontecido em maio de 2025, aproximadamente um ano e quatro meses antes do desaparecimento da aeronave.

Ela afirmou que decidiu procurar a produção da dupla para recomendar que Rick e Renner tivessem cuidado.

A vidente também contou que entrou em contato com a equipe por meio do Instagram. Mensagens atribuídas à produção aparecem no conteúdo e indicam que integrantes da equipe teriam visto o vídeo e conversado com Chaline naquele período.

O material voltou a ser compartilhado depois que a assessoria de Rick confirmou que o cantor estava entre os ocupantes do helicóptero que perdeu comunicação durante um voo nesta segunda.

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a aeronave saiu de Balneário Camboriú em direção a São Joaquim. O último ponto de localização registrado fica em uma área rural de Urubici, perto da SC-370.

As buscas foram iniciadas na Serra catarinense, mas as equipes enfrentaram condições meteorológicas adversas durante a operação.