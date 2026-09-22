Ex-mulher de Bruno Avelar faz revelação sobre sistema de alerta do helicóptero desaparecido - (crédito: Reprodução/Instagram)

Claudia Guimarães, mãe dos dois filhos do empresário Bruno Avelar, fez um apelo público na noite desta segunda-feira (21) diante do desaparecimento do helicóptero que levava o empresário, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

Em vídeo, ela afirmou que a aeronave possui um sistema de alerta automático para casos de queda e disse que o mecanismo não teria sido acionado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Não tem como não ser acionado, e esse mecanismo não foi acionado. Tudo indica que é um pouso de emergência e já já teremos notícias positivas”, afirmou Claudia.

Preocupada com a repercussão do caso, ela também pediu que veículos de comunicação tenham cautela na divulgação de informações, destacando que seus dois filhos são crianças.

“Existem os nossos filhos, duas crianças. Queria pedir, com coração de mãe, aos canais de comunicação, que tivessem um pouco mais de sensibilidade”.

A identidade dos quatro ocupantes foi confirmada em um comunicado publicado no perfil de Bruno Avelar: além do empresário, estavam no helicóptero Rick, Paulo Soares e o piloto. Autoridades seguem investigando o paradeiro da aeronave.