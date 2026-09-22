Caso Rick: moradora escutou 'estrondo' perto dos locais de busca do helicóptero

Uma nova pista surgiu durante as buscas pelo helicóptero que desapareceu com o cantor Rick, da dupla com Renner, em Santa Catarina.
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Uma moradora da região afirmou ter ouvido um “estrondo” nas proximidades de uma das áreas que passaram a ser monitoradas pelas equipes por causa dos últimos sinais relacionados à aeronave.
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O relato foi confirmado à NSC TV pela tenente-coronel Heloísa Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar.
A informação está sendo considerada na operação, mas os bombeiros ainda não conseguiram confirmar se o barulho ouvido pela moradora tem alguma relação com o helicóptero desaparecido.
A procura pela aeronave foi ampliada nesta terça-feira (22), com a participação de equipes especializadas do Corpo de Bombeiros de Curitibanos, Lages, Urubici e São Joaquim. Os trabalhos contam ainda com cães e drones térmicos, utilizados para auxiliar na varredura da área.
O avanço das equipes também é afetado pelo cenário encontrado na Serra Catarinense. A região registrou chuva forte, queda de árvores e pontos com pontes submersas, situações que dificultaram o deslocamento terrestre. Em alguns momentos, as condições climáticas também impediram ou limitaram o apoio aéreo.
Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.
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