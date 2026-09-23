Viúva de Rick teria sido socorrida por ambulância após passar mal em aeroporto - (crédito: Reprodução/Instagram)

A chegada de Geralda Helena ao Brasil, na noite desta terça-feira (22), foi marcada por um momento de tensão.

Viúva de Rick, cantor da dupla com Renner, ela retornou ao país após a confirmação da morte do artista, aos 59 anos, em um acidente de helicóptero.

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Segundo informações da agência AgNews, Geralda desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, mas não utilizou a saída convencional.

Pessoas que estavam no mesmo voo relataram à agência que ela teria passado mal e precisado de atendimento médico.

Para evitar o contato com jornalistas e com as pessoas que aguardavam no local, Geralda deixou o aeroporto por outro acesso.

Uma ambulância chegou a ser registrada em uma das saídas e, conforme a apuração da AgNews, teria levado a viúva para um hospital.

Geralda e Rick estavam casados havia 40 anos. O casal teve dois filhos: Mônica, de 40 anos, e Victor Henrique, de 38.

O cantor Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido artisticamente como Rick, estava desaparecido desde segunda-feira (21).

Na ocasião, o helicóptero em que ele viajava perdeu comunicação enquanto sobrevoava uma área rural de Urubici, na região de Santa Bárbara, na Serra de Santa Catarina, próximo à SC-370.

As equipes de busca localizaram a aeronave e confirmaram a morte de Rick. Outras quatro pessoas que estavam a bordo também foram encontradas sem vida.