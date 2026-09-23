Neymar usa foto de si mesmo para reagir à morte de Rick e Bruno Avelar e é detonado - (crédito: Reprodução/Instagram)

A publicação feita por Neymar Jr. após a morte de Bruno Avelar e do cantor Rick gerou críticas nas redes sociais na noite de terça-feira (22).

O empresário, amigo da família do jogador, e o sertanejo estavam entre as cinco pessoas que morreram após a queda de um helicóptero na segunda-feira (21).

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Neymar iniciou as homenagens com um vídeo de Bruno Avelar durante um jantar. Na publicação, o jogador agradeceu ao empresário pela ajuda que recebeu quando retornou ao Brasil. Em seguida, ele mostrou uma imagem feita durante um treino na academia.

Foi justamente essa publicação que provocou questionamentos entre internautas. Sobre a foto, Neymar deixou uma mensagem direcionada aos familiares e amigos das vítimas: "Que Deus conforte todos os familiares e amigos do que se foram".

Depois da mensagem, o jogador publicou outras seis imagens do treino, todas em preto e branco. A sequência terminou com o compartilhamento de uma publicação que havia sido feita anteriormente no perfil de Bruno Avelar.

A escolha de usar uma foto própria durante o treino para acompanhar a mensagem de solidariedade dividiu opiniões. No X, antigo Twitter, usuários criticaram a forma como Neymar prestou a homenagem.

"Egoista.... Quer sempre ser o centro da atenção. Colocou uma foto dele mesmo prestando condolencias", escreveu uma conta na publicação do perfil Central Reality.

"Ai que triste essa tragédia, deixa eu prestar condolências com uma foto MINHA me exibindo", comentou outra pessoa.

Um terceiro internauta também questionou a decisão do jogador: "Quem posta uma foto de se mesmo treinando e coloca mensagem de solidariedade pras famílias dos falecidos? O Neymar isso mesmo. Gente que loucura é essa".

"Quando a gente pensa que esse ser não pode ser mais patético ele sempre prova que pode ser mais e mais...", afirmou outro usuário.