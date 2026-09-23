Após acertar morte de Rick, sensitiva faz previsão desastrosa sobre Ana Castela - (crédito: Youtube/Instagram)

Chaline Grazik, conhecida nas redes sociais como a “vidente dos famosos”, voltou a chamar atenção após fazer declarações sobre o futuro de Ana Castela.

A previsão envolvendo a cantora ganhou repercussão nesta terça-feira (22), em meio à comoção provocada pela morte de Rick Sollo.

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Grazik já havia se tornado assunto por uma previsão relacionada ao sertanejo. Em meados de 2025, a vidente teria alertado Rick sobre a possibilidade de uma tragédia envolvendo uma aeronave.

O cantor morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair em Santa Catarina.

Agora, a previsão atribuída à vidente envolve Ana Castela, intérprete de “Pipoco”. Segundo Chaline, a cantora teria uma vida curta e estaria sujeita a um acidente aéreo fatal.

A declaração repercutiu nas redes sociais e chegou até Ana. A artista reagiu ao episódio e afirmou que o assunto ultrapassou o limite das brincadeiras.

Ela também disse que já foram tomadas providências diante do caso.

“A gente faz piada com tudo, mas o negócio foi muito sério. Não vai ficar dessa forma, a gente já está tomando as medidas cabíveis.

E eu vou te dizer uma coisa: tenho certeza de que a minha mãe já orou, e oração de mãe é muito mais forte do que qualquer vidente por aí. Pode ter certeza disso”, declarou a famosa.