Ator morre por eutanásia após realizar cirurgia comum entre adultos - (crédito: Reprodução/Internet)

Aos 43 anos, o ator francês Arnaud Denis morreu após recorrer à eutanásia na Bélgica. A confirmação foi feita à agência AFP pelo advogado dele, Philippe Courtois.

Denis enfrentava um quadro de invalidez severa que, segundo relatos divulgados por ele próprio, surgiu após uma cirurgia para tratar uma hérnia.

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O artista havia criado o coletivo “Vítimas Francesas de Próteses para Hérnia”, grupo que reúne nas redes sociais centenas de relatos de pessoas que afirmam ter enfrentado efeitos adversos relacionados a implantes utilizados em procedimentos para correção de hérnias.

A trajetória de problemas de saúde começou após uma cirurgia realizada em 17 de julho de 2023. Na ocasião, Denis foi submetido ao tratamento de uma hérnia inguinal do lado direito e recebeu uma prótese de polipropileno.

Conforme informações da AFP, ele passou a descrever a deterioração de sua condição como uma verdadeira descida ao inferno.

Em julho de 2025, o ator relatou nas redes sociais o avanço das limitações físicas que enfrentava e demonstrou preocupação com o próprio estado de saúde.

"Há dois anos que o meu estado se deteriora inexoravelmente", escreveu Arnaud Denis no Facebook em julho de 2025.

"Mal consigo andar. Já não consigo sustentar as minhas costas. Estou com medo. Já não tenho arcos plantares, os meus pés doem, a minha coluna está a deformar-se e a colapsar".

Meses depois, em janeiro deste ano, Denis afirmou ao jornal Le Dauphiné Libéré que não havia mais alternativas médicas disponíveis para seu caso.

"Os médicos não têm mais nada a me oferecer", declarou na entrevista.

A eutanásia consiste na administração, pela própria equipe médica, de uma dose fatal de medicamento ao paciente.

A prática possui diferentes regulamentações ao redor do mundo. Na América Latina, somente a Colômbia permite a eutanásia.

Na Europa, o procedimento é legal na Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Portugal. No Brasil, a prática é considerada crime.