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Ex-atriz da Globo vende bens pelo WhatsApp para sobreviver; saiba quem é

Atriz decidiu vender bens pessoais para arrecadar fundos e pagar as despesas essenciais do mês

Ex-atriz da Globo vende bens pelo WhatsApp para sobreviver; saiba quem é - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Ex-atriz da Globo vende bens pelo WhatsApp para sobreviver; saiba quem é - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Narjara Turetta, de 59 anos, encontrou uma maneira de complementar a renda diante das dificuldades financeiras que voltou a enfrentar.

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A atriz e dubladora, conhecida por trabalhos em novelas da Globo, anunciou pelo WhatsApp que está vendendo um item pessoal para conseguir pagar as despesas.

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O produto colocado à venda é um box de livros que ainda está lacrado. Ao divulgar o objeto no status da plataforma, Narjara deixou claro que a decisão foi motivada pela necessidade de conseguir dinheiro para as contas.

"Estou vendendo esse box, fechado. Por necessidade mesmo, tá? Pagar contas! Aceito ofertas"
 

A situação não é inédita na trajetória da artista. Em junho de 2025, Narjara também recorreu às redes sociais para organizar uma rifa com a intenção de arrecadar R$ 4 mil.

Na época, o dinheiro seria usado para custear o tratamento de seu gato, que havia sido submetido a uma cirurgia.

Anos antes, no início dos anos 2000, a atriz passou por outro período de dificuldades profissionais e encontrou uma alternativa para garantir o próprio sustento e ajudar a mãe.

Na ocasião, ela trabalhou vendendo água de coco na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, utilizando uma carrocinha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

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Por Mariana Morais
postado em 23/09/2026 10:44
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