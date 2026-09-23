Ex-atriz da Globo vende bens pelo WhatsApp para sobreviver; saiba quem é

Narjara Turetta, de 59 anos, encontrou uma maneira de complementar a renda diante das dificuldades financeiras que voltou a enfrentar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A atriz e dubladora, conhecida por trabalhos em novelas da Globo, anunciou pelo WhatsApp que está vendendo um item pessoal para conseguir pagar as despesas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O produto colocado à venda é um box de livros que ainda está lacrado. Ao divulgar o objeto no status da plataforma, Narjara deixou claro que a decisão foi motivada pela necessidade de conseguir dinheiro para as contas.
A situação não é inédita na trajetória da artista. Em junho de 2025, Narjara também recorreu às redes sociais para organizar uma rifa com a intenção de arrecadar R$ 4 mil.
Na época, o dinheiro seria usado para custear o tratamento de seu gato, que havia sido submetido a uma cirurgia.
Anos antes, no início dos anos 2000, a atriz passou por outro período de dificuldades profissionais e encontrou uma alternativa para garantir o próprio sustento e ajudar a mãe.
Na ocasião, ela trabalhou vendendo água de coco na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, utilizando uma carrocinha.
Saiba Mais
- Mariana Morais Após acertar morte de Rick, sensitiva faz previsão desastrosa sobre Ana Castela
- Mariana Morais Viúva de Rick teria sido socorrida por ambulância após passar mal em aeroporto
- Mariana Morais Neymar usa foto de si mesmo para reagir à morte de Rick e Bruno Avelar e é detonado
- Mariana Morais Sócio de Rick estava convidado para voo, mas viajou de carro; cantor morreu no acidente
- Mariana Morais Rico Melquiades pode ser preso? Entenda o que é assédio eleitoral e a acusação contra o influencer
- Mariana Morais Simone Mendes muda o nariz sem cirurgia e coloca lifting com fios no radar; entenda como funciona a técnica