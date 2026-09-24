Bella Campos passa por mudança radical no visual e ganha apelido de 'Moranguinho' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Bella Campos apareceu com o visual renovado nas redes sociais nesta quarta-feira (23). Depois de reduzir o comprimento dos cabelos, a atriz decidiu mudar novamente e deixou de lado os fios loiros para apostar em um tom castanho avermelhado.

A transformação acontece enquanto Bella vive uma fase de intensa exposição profissional fora do Brasil.

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Protagonista de "Cinco Tipos de Medo", ela tem participado de festivais internacionais de cinema para promover o longa e já passou por cidades como Miami, Paris e Los Angeles.

A mudança na cor vem poucas semanas depois de outra transformação. Em setembro, a atriz surpreendeu ao abandonar o cabelo longo que usava anteriormente e aparecer com os fios mais curtos, mudança que chegou a provocar uma reação da mãe dela.

Bella explicou que a sequência de transformações também acompanha um período de descobertas pessoais e profissionais.

"Essa transformação acompanha uma fase em que tenho descoberto tantas camadas diferentes de mim, das personagens que estou trabalhando, adorei! Sempre gostei de experimentar diferentes cabelos, me traz leveza e coragem pensar que tenho essa possibilidade de brincar, desafiar a mim mesma", declarou.

O novo visual também chamou atenção dos seguidores. Entre os comentários, Bella recebeu comparações com a personagem de desenho animado Moranguinho.

"Affff, linda! Você fica perfeita com qualquer visual!", escreveu uma internauta. "Ela igualzinho a Moranguinho ahahahah", comentou outra. "Nossa Moranguinho", disse uma terceira.