Alexandre Pires é investigado pela Polícia Federal; saiba motivo

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (23) a segunda fase da Operação Disco de Ouro, que tem entre os alvos o cantor Alexandre Pires.

A investigação mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em lavagem de capitais, falsidade ideológica e outros crimes com atuação transnacional.

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De acordo com a PF, o grupo investigado também teria participação no financiamento e na logística do garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami.

Ao todo, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, além de 17 ordens de sequestro de bens e valores.

A apuração identificou uma estrutura que teria movimentado e ocultado mais de US$ 48 milhões.

Para isso, os investigados teriam recorrido a empresas brasileiras e estrangeiras, transações financeiras internacionais, contas de terceiros e mecanismos informais de compensação financeira.

Pessoas físicas e jurídicas também teriam sido utilizadas para pulverizar os valores e dificultar a identificação da origem dos recursos.

A nova etapa da operação dá continuidade às investigações iniciadas em dezembro de 2023, quando foi realizada a primeira fase da Disco de Ouro.

Na ocasião, Alexandre Pires foi alvo de uma busca e apreensão enquanto estava em um cruzeiro no litoral de Santos, em São Paulo, onde fazia shows.

Agora, a PF investiga possíveis irregularidades na cadeia de comercialização e exportação de minério. A apuração também envolve o uso de documentos ideologicamente falsos que teriam sido empregados para dar aparência de legalidade às operações.

Entre os crimes investigados estão lavagem de capitais, organização criminosa, falsidade ideológica e operação irregular de instituição financeira.

Os envolvidos poderão responder pelos delitos conforme a participação atribuída individualmente a cada investigado, além de outros crimes que eventualmente sejam identificados no decorrer das apurações.

As medidas realizadas nesta quarta-feira buscam ampliar o conjunto de provas, interromper as atividades sob investigação e recuperar bens e valores que possam ter relação com os crimes apurados.