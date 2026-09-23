Ana Castela se manifesta após 'vidente dos famosos' prever sua morte - (crédito: Reprodução/Youtube)

As previsões feitas por videntes sobre sua vida pessoal levaram Ana Castela a se manifestar nesta terça-feira (22).

A cantora de 22 anos afirmou que normalmente não comenta esse tipo de assunto, mas decidiu responder às declarações que vêm circulando e falou sobre sua fé.

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Entre as previsões que repercutiram recentemente está uma feita pela sensitiva Chaline Grazik. Segundo ela, Ana Castela não teria uma vida longa e poderia morrer em um acidente aéreo.

Chaline também ganhou destaque nesta terça-feira (22) após supostamente ter previsto a morte do cantor Rick Sollo, vítima de uma queda de helicóptero.

Ao comentar o assunto, Ana deixou claro que não atribui às videntes qualquer autoridade sobre o que acontecerá com ela e afirmou que sua fé está voltada a Jesus Cristo.

"Não sou de vir falar essas coisas, principalmente com uma touca dessa na cabeça, mas tem muita vidente achando que é Deus. A única pessoa em quem eu acredito nesta minha vida é o meu Senhor Jesus Cristo, a quem eu oro todos os dias, tá?”

A cantora também brincou ao mencionar a possibilidade de energias negativas e garantiu que não pretende deixar o assunto passar sem reação.

“Eu vou dizer outra coisa: qualquer energia ruim que estiver entrando aqui dentro do meu umbigo, cai por terra, meu Senhor. Parece engraçado, mas estou falando seríssimo. Digo outra coisa também: eu puxo o pé”

Ana ainda afirmou que, caso alguma das previsões negativas realmente se concretize, pretende cobrar a pessoa responsável pela declaração.

“Pode saber que, qualquer coisa que acontecer comigo, eu volto para buscar ela”

Durante o desabafo, a artista recordou outras previsões que já foram feitas sobre sua vida. Entre elas, citou uma suposta gravidez em 2023 e uma previsão de que estaria vivendo um relacionamento em 2026. Segundo Ana, nenhuma das duas situações aconteceu.

“Em 2023, falou assim: ‘Não, porque a Ana Castela vai engravidar’. Gente, só pari cachorro e Barbie. Até agora, aqui dentro da minha casa. Vai irritando a gente. Em 2026: ‘Ela vai namorar’. Cadê? Vai prever a tua vida. Ninguém prevê que eu vou ter que parar de trabalhar”

Apesar das brincadeiras, Ana ressaltou que considera o episódio sério e revelou que medidas já estão sendo tomadas.

Ela também mencionou a mãe e disse acreditar que as orações feitas por ela têm mais força do que qualquer previsão.

“A gente faz piada com tudo, mas o negócio foi muito sério. Não vai ficar dessa forma, a gente já está tomando as medidas cabíveis. E eu vou te dizer uma coisa: tenho certeza de que a minha mãe já orou, e oração de mãe é muito mais forte do que qualquer vidente por aí. Pode ter certeza disso”.