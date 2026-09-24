Caso Rick Sollo: piloto teria relatado pane no helicóptero antes da queda - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Rick Sollo, do empresário Bruno Avelar e das outras três pessoas que estavam a bordo do helicóptero pode ter relação com uma falha elétrica associada às condições meteorológicas registradas no dia do acidente.

A possibilidade foi mencionada por um amigo do piloto Antônio Nóbrega durante entrevista concedida na noite da última quarta-feira (23).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o homem, que não teve a identidade divulgada, Nóbrega já havia relatado anteriormente problemas com a aeronave.

A pane, conforme o relato, teria ocorrido em uma situação de chuva semelhante à enfrentada no dia da queda.

O amigo também destacou a experiência do profissional, a quem conhecia desde 1988. “O que eu posso dizer é que, do tempo que eu conheço ele, conheci em 88, ele era um cara top 5 no Brasil dos pilotos de helicóptero”, explicou o amigo do piloto em entrevista ao "Cidade Alerta", da Record, no velório do profissional aéreo.

Na sequência, ele apontou a possibilidade de uma falha no helicóptero ter contribuído para a tragédia e lembrou que o próprio piloto já havia comentado sobre o problema.

“Infelizmente, foi uma tragédia. Tudo indica que foi uma pane no helicóptero. Ele, inclusive, ainda falado sobre isso. Que o helicóptero tinha uma pane, principalmente em tempo de chuva”, completou ele.

Outro detalhe mencionado na entrevista foi a intenção de Nóbrega de substituir a aeronave. Conforme o relato, o helicóptero havia sido fabricado em 2001 e o piloto considerava adquirir outro modelo.

“O helicóptero é antigo, de 2001, que não tinha as manutenções corretas para os dias de hoje. Ele falava que estava querendo trocar de helicóptero. Ele era um bom piloto, mas foi uma tragédia. O tempo também...”, encerrou.

Apesar das suspeitas levantadas pelo amigo do piloto, o helicóptero estava regularizado perante a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A documentação da aeronave tinha certificação válida até 11 de agosto de 2027.

As condições meteorológicas também chamaram atenção no dia da ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, havia registro de chuva e vendavais na região, além de alerta para ocorrência de granizo, cenário considerado desfavorável para deslocamentos aéreos.