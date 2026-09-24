Danton Mello comemora 100 dias livre de vício em substância cancerígena

Uma marca importante alcançada por Danton Mello foi celebrada pelo ator nas redes sociais na última terça-feira (22).

Ele mostrou o resultado de 100 dias consecutivos sem fumar e compartilhou os números registrados desde que decidiu abandonar o cigarro.

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De acordo com o aplicativo usado para acompanhar o processo, o período longe do tabaco representa 4 mil cigarros que deixaram de ser consumidos.

A ferramenta também estima 16 dias de vida ganhos e aponta uma economia de R$ 2,3 mil. Ao publicar os dados, Danton comemorou: "E contando".

Atualmente, o artista integra o elenco de "A Nobreza do Amor", produção na qual interpreta o banqueiro Diógenes. A decisão de deixar o cigarro, porém, começou antes da estreia do trabalho e em um momento particularmente delicado de sua vida pessoal.

Danton iniciou a tentativa de abandonar o hábito em meados de junho, semanas antes da morte do pai, Dalton Natal de Mello, ocorrida no começo de julho.

O ator contou que se sensibilizou ao acompanhar a condição de saúde do patriarca, debilitado pelas consequências de décadas de tabagismo.

Na ocasião, Danton também falou sobre o desejo de evitar que suas filhas, Luisa e Alice, de 25 e 22 anos, respectivamente, tivessem nele um exemplo relacionado ao consumo de cigarros.

Dalton morreu aos 84 anos após aproximadamente sete décadas de tabagismo. Selton Mello, irmão gêmeo de Danton, também se pronunciou sobre a relação entre o vício e a morte do pai. "O cigarro o levou. Pulmão trabalhando de uma forma ínfima", afirmou o ator.