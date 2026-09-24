Bruno Avelar falou sobre 'morte' dias antes da queda de helicóptero

Uma conversa sobre seguro de vida ganhou um significado trágico após a morte de Bruno Avelar.
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O empresário morreu na segunda-feira (22), quando o helicóptero em que estava caiu na Serra Catarinense.
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A aeronave também levava o cantor Rick, da dupla com Renner, o videomaker Paulo Soares, além do piloto e do copiloto, que não sobreviveram ao acidente.
Amigo de Bruno e corretor de seguros, Paulo Henriques contou nas redes sociais que havia se encontrado com o empresário dias antes da tragédia para tratar justamente da contratação de um seguro de vida.
Na ocasião, os dois chegaram a discutir sobre a possibilidade de uma pessoa saber antecipadamente quando iria morrer.
Paulo compartilhou uma conversa em que questionou Bruno sobre o que faria diante dessa situação.
“Se você tivesse uma bola de cristal agora aqui na sua frente e soubesse que vai morrer amanhã, você faria um seguro agora?”, perguntou. Bruno respondeu: “Na hora, né”.
Ao relembrar o encontro, o corretor explicou que havia ido à casa do empresário para tentar concluir a contratação. Segundo ele, Bruno havia decidido adiar a assinatura para o dia 30 e pretendia contar com a participação do advogado na reunião.
“Vocês viram a resposta dele nesse vídeo? Para quem não sabe, na sexta-feira eu almocei com o Bruno, eu estava na casa dele (…) Eu fui lá porque eu tinha uma reunião para fechar o seguro de vida dele. E ele falou assim: ‘PH, eu não vou fazer o seguro agora, vou fazer dia 30. Pode colocar na sua agenda. Eu vou chamar o meu advogado porque eu quero que ele participe dessa reunião'”, contou Paulo Henriques.
O corretor afirmou ainda que tentou convencer o amigo a antecipar a decisão e formalizar o seguro naquele momento, mas não obteve sucessp.
“Insisti para a gente resolver isso, insisti para já fazer logo essa venda e ele ficar protegido, porque isso faz parte do trabalho do corretor, resolver o quanto antes, porque o amanhã pode não chegar. E não chegou o amanhã para o meu amigo. Infelizmente o Bruno nos deixou nesse acidente, essa fatalidade, assim como outras pessoas que estavam nesse helicóptero”, contou.
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