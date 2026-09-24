A Fazenda 18: enquete aponta quem será o primeiro eliminado da temporada - (crédito: Reprodução/Instagram)

A primeira eliminação de “A Fazenda 18” já começa a ganhar contornos nas enquetes que medem a preferência do público.

Giovanna Gold, Stephanie Gomes e Serginho Hondjakoff estão na berlinda, mas os três aparecem em posições bastante diferentes na disputa pela permanência no reality rural.

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O levantamento divulgado pelo portal Votalhada, que reúne e calcula a média de diversas enquetes realizadas na internet, coloca Serginho na dianteira.

O ator soma 53% da preferência dos internautas na votação que pergunta quem deve continuar no programa.

Giovanna Gold aparece na segunda colocação, com 28% dos votos. Já Stephanie Gomes registra 17% e pode ser a primeira eliminada da atração.

Os números, porém, correspondem às enquetes consultadas pelo portal e não representam necessariamente o resultado oficial da votação do programa, que será divulgado na noite desta quinta-feira (24).