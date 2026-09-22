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A Fazenda: Serginho Cabeção é humilhado após circular de cueca pela casa

Atitudes do ator continua incomodando os colegas de confinamento

A Fazenda 18: Serginho Cabeção é humilhado após circular de cueca pela casa - (crédito: Reprodução/Record)
A Fazenda 18: Serginho Cabeção é humilhado após circular de cueca pela casa - (crédito: Reprodução/Record)

Uma interação entre Murilo Dias e Serginho Cabeção movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (21), durante um momento na cozinha de "A Fazenda 18".

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Sérgio Hondjakoff apareceu no cômodo usando apenas cueca, deixando parte do corpo à mostra, e ouviu uma repreensão do colega.

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Conhecido por ter participado de "Soltos em Floripa" e "A Grande Conquista", Murilo fez um comentário sobre a maneira como o ator estava vestido. "Vai botar uma roupa, vai", disse o peão, acrescentando que a sede em breve estaria cheia de mulheres.

Serginho não demonstrou incômodo com a observação e seguiu tomando café. Na ocasião, o ator respondeu apenas que "o dia começou".

A cena repercutiu entre os espectadores do reality e provocou reações distintas. Alguns internautas apoiaram Murilo e defenderam que o fato de os participantes compartilharem o mesmo espaço exige cuidados com comportamento e vestimenta.

A postura também recebeu críticas de parte do público que acompanha Serginho. Fãs do ator afirmaram que ele estaria sendo alvo de cobranças maiores do que os demais peões e classificaram a situação como mais um episódio de suposta perseguição dentro do programa.

"Tudo que o Serginho faz ele tá errado. Ser campeão não tá fácil' ", escreveu uma seguidora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/09/2026 08:43 / atualizado em 22/09/2026 09:03
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