Renner toma atitude drástica após morte de Rick Sollo; entenda

A apresentação que Renner faria ao lado de Rick em Curitiba, no dia 10 de outubro, não acontecerá mais.

O show estava marcado para o Teatro Positivo, mas foi cancelado após a morte do cantor em um acidente aéreo que deixou cinco vítimas em Santa Catarina, na última segunda-feira (21).

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O comunicado foi divulgado nas redes sociais de uma das empresas que apoiavam o evento. Na publicação, a organização lamentou a morte do artista e destacou a repercussão da perda entre os envolvidos na apresentação.

“A Plateia segue em luto pela partida de Rick. Uma perda irreparável, que deixa um vazio enorme em todos nós”, começou a nota.

A mensagem também confirmou oficialmente o cancelamento do encontro entre Rick & Renner, que era aguardado pelos fãs para outubro.

“O show de Rick & Renner, que aconteceria no dia 10 de outubro, no Teatro Positivo, foi cancelado. Sabemos o quanto esse encontro era esperado por tantos fãs, e é com o coração apertado que precisamos comunicar essa decisão”, afirmou.

Quem já havia comprado ingresso também recebeu orientações sobre o procedimento para recuperar o valor pago.

“Os ingressos poderão ser reembolsados diretamente pelo DiskIngressos, por meio dos canais oficiais de atendimento. Mesmo em meio à tristeza, precisamos seguir, levando conosco as lembranças, as músicas e todo o carinho que sempre tivemos por essa história”, finalizou.