Viúva de Bruno Avelar revela último pedido do empresário antes da morte trágica

Viúva de Bruno Avelar revela último pedido do empresário antes de morte trágica - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cerimônia de despedida de Bruno Avelar, uma das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero em Santa Catarina, aconteceu nesta quinta-feira (24), em Belo Horizonte.

Durante o velório, Lívia Avelar, viúva do empresário, compartilhou detalhes dos últimos momentos ao lado do marido e contou sobre uma frase dita por ele antes de embarcar.

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O casal se encontrou pela última vez em um aeroporto. Segundo Lívia, os dois trocaram declarações de amor antes de se separarem.

Naquele momento, Bruno ainda fez um pedido ao motorista que acompanhava a esposa, algo que chamou a atenção dela posteriormente.

"A gente era muito unido. Quando ele me deixou no aeroporto, a gente se despediu. Eu falei 'te amo', ele falou 'te amo' e virou para o motorista e falou: 'Cuida dela'", relatou a viúva.

O homem que recebeu a orientação, conforme Lívia, não era alguém próximo da família. Por isso, ela não imaginava que aquela despedida teria um significado tão diferente poucos dias depois.

"Era uma pessoa que estava ali nos servindo, mas eu nunca imaginaria que seria o último dia que a gente se veria", afirmou.

Bruno falava sobre nova fase

Outro episódio lembrado pela viúva durante a cerimônia foi relacionado aos planos de Bruno para os dias seguintes.

Lívia contou que o empresário dizia estar se preparando para uma nova fase e pretendia falar sobre o assunto no dia 30. Na época, porém, ela não associava as declarações a qualquer despedida.

"Ele sempre falava que estava se preparando para uma nova fase. Ele estava muito agitado, fazendo muitas coisas", disse.

Depois da morte, as palavras passaram a ser vistas por Lívia sob outra perspectiva. Para ela, os acontecimentos dos últimos dias deram um novo sentido ao que o marido vinha dizendo.

"O que ele falou ali hoje faz todo sentido, porque ele já estava se preparando para essa despedida. A gente não sabia que essa nova fase não seria aqui, seria na eternidade", comentou.

Criação dos filhos

A família também esteve entre os assuntos abordados pela viúva. Lívia afirmou que pretende manter vivo o legado deixado pelo marido e destacou o apoio que tem recebido de pessoas próximas desde a tragédia.

"Ele me deixou uma rede de apoio de amigos imensa, que estão cuidando de mim. A gente vai honrar isso", garantiu.

Ela também falou sobre os filhos de Bruno e assumiu o compromisso de cuidar deles após a perda do empresário.

"Eu prometo honrá-los até o fim. Vou cuidar deles como se fosse o Bruno cuidando também", declarou.

Kai Avelar, filho mais novo de Bruno, também se manifestou durante a despedida. Emocionado, o menino afirmou que pretende levar adiante aquilo que aprendeu com o pai.

"Eu tô com saudade dele, mas eu sei que ele vai sempre estar no meu coração", afirmou.