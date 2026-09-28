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Jovem morre aos 18 anos após prática comum entre brasileiros; saiba motivo

David Moura havia acabado de completar a maioridade; saiba mais

Jovem morre aos 18 anos após prática comum entre brasileiros; saiba motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)
Jovem morre aos 18 anos após prática comum entre brasileiros; saiba motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de um estudante de 18 anos mobilizou moradores de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, após um afogamento registrado no Rio do Peixe no último sábado (26).

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Identificado como David Moura Alves Gomes, o jovem havia completado aniversário no início deste mês.

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David era aluno da rede estadual de ensino e estava tomando banho no rio quando desapareceu na água.

Pessoas que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM), que foi chamado para realizar as buscas e tentar localizar o estudante.

O corpo, porém, acabou sendo encontrado por um pescador da comunidade, conforme informações do g1 Bahia. Depois de localizado, o jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A liberação para os familiares ocorreu na manhã deste domingo (27). Nas redes sociais, o Colégio Estadual Baden Powell, instituição onde David estudava, publicou uma nota para lamentar a morte do aluno.

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 28/09/2026 11:53
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