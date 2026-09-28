Jovem morre aos 18 anos após prática comum entre brasileiros; saiba motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de um estudante de 18 anos mobilizou moradores de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, após um afogamento registrado no Rio do Peixe no último sábado (26).

Identificado como David Moura Alves Gomes, o jovem havia completado aniversário no início deste mês.

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David era aluno da rede estadual de ensino e estava tomando banho no rio quando desapareceu na água.

Pessoas que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM), que foi chamado para realizar as buscas e tentar localizar o estudante.

O corpo, porém, acabou sendo encontrado por um pescador da comunidade, conforme informações do g1 Bahia. Depois de localizado, o jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A liberação para os familiares ocorreu na manhã deste domingo (27). Nas redes sociais, o Colégio Estadual Baden Powell, instituição onde David estudava, publicou uma nota para lamentar a morte do aluno.



