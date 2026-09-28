Jovem morre aos 18 anos após prática comum entre brasileiros; saiba motivo

A morte de um estudante de 18 anos mobilizou moradores de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, após um afogamento registrado no Rio do Peixe no último sábado (26).
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Identificado como David Moura Alves Gomes, o jovem havia completado aniversário no início deste mês.
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David era aluno da rede estadual de ensino e estava tomando banho no rio quando desapareceu na água.
Pessoas que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM), que foi chamado para realizar as buscas e tentar localizar o estudante.
O corpo, porém, acabou sendo encontrado por um pescador da comunidade, conforme informações do g1 Bahia. Depois de localizado, o jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A liberação para os familiares ocorreu na manhã deste domingo (27). Nas redes sociais, o Colégio Estadual Baden Powell, instituição onde David estudava, publicou uma nota para lamentar a morte do aluno.
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