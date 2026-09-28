Ex-BBB Jordana sofre assalto à mão armada e detalha momentos de terror na abordagem

A mudança de Brasília para São Paulo marcou o início de uma nova etapa para Jordana Morais, mas também foi acompanhada por um episódio de violência.
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A ex-participante do "BBB 26" contou neste domingo (27) que foi vítima de um assalto à mão armada durante o primeiro fim de semana na casa nova.
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O crime ocorreu durante o dia, enquanto Jordana estava dentro de um carro parado em um semáforo.
De acordo com o relato da ex-BBB, um homem que estava em uma motocicleta se aproximou do veículo portando uma arma e anunciou o assalto.
Na abordagem, o criminoso levou o relógio da pessoa que acompanhava Jordana. A influenciadora descreveu o episódio como uma experiência muito negativa e decidiu falar publicamente sobre o caso depois que o assunto surgiu entre seus seguidores.
“Já que entraram nesse assunto… eu tenho uma fofoca não muito legal pra contar do meu primeiro fim de semana na casa nova: vivi o meu primeiro assalto à mão armada em SP e roubaram o relógio dele, foi horrível”, escreveu Jordana nas redes sociais.
O episódio aconteceu pouco depois da mudança da ex-BBB para a capital paulista. Aos 29 anos, Jordana é advogada, modelo e influenciadora e ganhou projeção nacional após integrar o elenco do "BBB 26".
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