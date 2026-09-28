Afastamento entre Anitta e Marquezine fortalece rumores de briga e rompimento; entenda

A amizade entre Anitta e Bruna Marquezine voltou a despertar questionamentos entre os fãs. As duas, que mantinham uma relação próxima e costumavam aparecer juntas publicamente, não têm sido vistas lado a lado há mais de um ano.

A ausência de interações entre elas nas redes sociais também alimentou especulações sobre um possível afastamento.

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O último registro público das duas juntas aconteceu em agosto de 2025, durante a festa de 30 anos de Bruna, realizada na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

Anitta participou da comemoração e apareceu em uma fotografia ao lado da aniversariante e de Rafa Uccman. Desde então, não houve novas aparições públicas das duas juntas que tenham ganhado o mesmo destaque.

Outro episódio lembrado pelos internautas envolve Shawn Mendes. Antes de retomar o relacionamento com Bruna, o cantor canadense dividiu o palco com Anitta durante o The Earthshot Prize, cerimônia criada pelo Príncipe William e realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a cantora cumprimentou as pessoas que estavam em uma fila e, ao chegar perto de Shawn, apenas levantou o queixo na direção dele e acenou, sem uma interação mais próxima.

O gesto repercutiu nas redes sociais e levou internautas a resgatarem a relação anterior de Shawn com Camila Cabello, que é amiga de Anitta.

A partir disso, surgiram especulações sobre possíveis informações que a cantora teria sobre o antigo relacionamento dos dois. Não há, porém, confirmação pública de que esse episódio tenha relação com o suposto afastamento entre Anitta e Bruna.

Bruna e Shawn haviam retomado o relacionamento marcado por idas e vindas, iniciado em 2017. A atriz também deixou de aparecer nos ensaios de carnaval de Anitta, dos quais costumava participar.

Neste ano, ela passou o réveillon e os primeiros dias de janeiro ao lado do cantor, viajou posteriormente para Paris durante a Semana de Moda e voltou ao Brasil para acompanhar o carnaval com o artista.

Os dois não estiveram no carnaval do Rio e, segundo o relato, também não encontraram Anitta durante o período. Outro ponto observado pelos fãs foi a ausência de Bruna em momentos importantes da carreira da cantora.

Ela não compareceu à festa de aniversário de Anitta em março e também não fez uma manifestação pública sobre o lançamento do álbum "Equilibrium", projeto que recebeu divulgação espontânea de diversos amigos famosos da cantora.

As especulações ganharam ainda outro elemento em agosto deste ano, quando Anitta foi vista pela primeira vez com Danilo Mesquita.

A aparição fez crescer os rumores de um possível relacionamento entre os dois. O ator baiano, por sua vez, já havia sido apontado como affair de Bruna cerca de um ano antes.

Nas redes sociais, alguns fãs passaram a relacionar os acontecimentos e levantaram a possibilidade de um novo mal-estar entre as amigas.

Parte das especulações também resgata o episódio de 2019, quando Anitta ficou com Neymar e, posteriormente, as duas teriam interrompido a amizade.

Até o momento, entretanto, Anitta e Bruna Marquezine não se pronunciaram publicamente para explicar qualquer eventual desentendimento. Assim, as possíveis razões para o distanciamento permanecem no campo das especulações feitas pelos fãs, enquanto as duas seguem sem aparecer juntas publicamente.