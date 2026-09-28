Rafa Justus se pronuncia após Ticiane Pinheiro dançar funk ao vivo na Globo - (crédito: TV Globo)

Rafa Justus revelou que está acompanhando de perto a participação de Ticiane Pinheiro na "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck".

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, a influenciadora declarou torcida pela mãe e afirmou que considera que ela deve vencer a competição.

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A jovem também comentou a expectativa para ver Ticiane encarando diferentes ritmos ao longo do quadro.

Com a chegada do funk à disputa, Rafa lembrou um dos momentos mais conhecidos da apresentadora envolvendo o gênero musical: o "Quadradinho de Oito".

“A minha mãe tá arrasando, ela merece ganhar e vai ganhar. Mas, agora começou o funk e eu estou com as expectativas lá em cima, porque a minha mãe tem esse histórico do ‘Quadradinho de Oito’”, disse em entrevista à coluna de Fábia Oliveira.

Rafa ainda contou que acompanha regularmente as apresentações e destacou a personalidade da mãe durante as performances. Segundo ela, Ticiane é uma pessoa desinibida e tem aproveitado a experiência no programa.

“Minha mãe é muito desinibida e eu tô curtindo muito, assistindo sempre. E eu quero também ir em um dos ensaios assistir quando eu estiver por aqui. Vai ser muito especial também, e ela tá arrasando muito”, completou Rafa.

A participação de Ticiane na competição também ganhou destaque neste domingo (27), quando ela apresentou uma coreografia de "Perversa", parceria de Pedro Sampaio com J Balvin, e voltou a executar o famoso "Quadradinho de Oito" durante a dança.

