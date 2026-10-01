Esposa de Lito Sousa comove público com mensagem de despedida

Lito Sousa morre aos 59 anos e esposa comove com mensagem de despedida - (crédito: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Lito Sousa, conhecido na internet pelo conteúdo sobre aviação, chegou ao fim aos 59 anos.

A morte do influenciador foi comunicada nesta quinta-feira (1º) por sua esposa, Mila Seidl, que publicou nas redes sociais um vídeo em homenagem ao marido e relembrou momentos da vida do casal.

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Na despedida, Mila recuperou frases e lembranças que marcaram a relação dos dois. Entre elas, falou sobre o papel de Lito em sua própria relação com a aviação. “Você veio para me salvar. Me salvar do medo de voar”, declarou.

A história compartilhada pelo casal também esteve ligada à construção do projeto que levou Lito à fama.

Segundo Mila, os dois começaram a vida juntos sem recursos e foram estruturando os negócios ao longo dos anos. “Começamos com nada. Comemos pizza no chão da sala. Construímos tijolo por tijolo o Aviões e Músicas, o Lito Group”.

O filho, Malone, foi citado por ela como uma das principais realizações da vida dos dois. “O nosso maior feito foi o nosso filho Malone, um sonho materializado em um amor inigualável”, afirmou.

Mila também apresentou ao público uma lembrança mais pessoal do influenciador. “Eu conheci o Lito, pai do Malone”, disse. Na sequência, mencionou os pais dele, Terezinha e Sebastião, além dos cinco irmãos. Para ela, Lito foi “o ser humano mais íntegro que eu já conheci”.

A relação construída com o público também apareceu na homenagem. Segundo a esposa, a trajetória de Lito ultrapassou a produção de conteúdo sobre aviões e resultou em uma comunidade formada por pessoas que passaram a compartilhar experiências e receios.

“Juntos, construímos uma comunidade e criamos uma relação de amigos. Aquele amigo que ajuda o outro, que acolhe os medos e transforma em segurança”, afirmou.

Lito estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, até a última semana. Ele recebia tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara e grave associada a sintomas como perda de memória, dificuldades para caminhar e tremores.

Ao abordar a morte do marido, Mila estabeleceu uma relação direta com o universo que acompanhou a carreira dele.

“No canal falamos de tantas chegadas e partidas, de planos de voo que deram errado e precisaram ser reajustados. Mas nunca eu imaginei que um dia precisaríamos falar da sua partida.”

A esposa afirmou não ter uma explicação para a perda, mas disse enxergar na trajetória de Lito a sensação de que ele havia cumprido aquilo que considerava sua missão.

“O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão. Por quê? Me falaram que as pessoas boas, que cumprem sua missão com excelência, vão para perto de Deus mais rápido. Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas, olhando para a vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão. O Brasil inteiro te ama porque você deixou a gente mais segura para seguir viagem.”

A homenagem terminou com uma referência à mensagem que Lito transmitia por meio de seu trabalho.

“Você nos ensinou a olhar para cima”. Mila então imaginou como seria uma resposta do marido diante daquele momento de despedida: “Não chores pela minha partida. Olhe para o céu como procuras um avião. Ao olhar, eu vou estar lá”.

No encerramento do vídeo, ela ainda resumiu o sentimento diante da perda com uma última mensagem: "Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre".