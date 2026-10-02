Zé Felipe exibe partes intimas e tamanho do 'pacote' rouba a cena; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo publicado por Zé Felipe nas redes sociais virou assunto entre os seguidores na última quinta-feira (1º).

Aos 28 anos, o cantor apareceu diante da câmera com a camisa da Seleção Argentina e sem barba, mas foi outro detalhe da gravação que provocou a repercussão.

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Em tom de brincadeira, o filho de Leonardo levou as mãos às partes íntimas enquanto ria e permaneceu segurando o local por alguns instantes. Atualmente, o artista passa uma temporada em Miami, nos Estados Unidos (EUA).

A atitude dividiu as opiniões nos comentários da publicação. Alguns internautas consideraram o comportamento infantil e desnecessário, enquanto outros trataram a situação com humor. O visual sem barba também chamou atenção e foi comentado por seguidores.

Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe, acabou sendo lembrada por parte dos internautas durante a repercussão.

"Virginia Fonseca passava bem", escreveu uma pessoa. Outro seguidor fez uma comparação com o jogador Vini Jr.: "Maior que a do Vini Jr.".

Também houve comentários sobre a aparência da região coberta pela roupa. "Muito inchado isso nas calças dele", opinou uma internauta.

Outra pessoa observou que, caso Virginia tivesse publicado um conteúdo semelhante, a repercussão poderia ser diferente: "já estaria sendo massacrada".

As próprias declarações anteriores de Zé Felipe sobre o tema também foram recuperadas pelos seguidores.

Uma internauta mencionou uma participação do cantor no programa de Tatá Werneck: "Ele mesmo já falou no programa da Tata que tem o pintinho pequeno".

Outra seguidora recordou uma fala semelhante atribuída ao artista: "Uma vez no programa da Tata ele disse que não era grande, mas era grosso". Um terceiro comentário também resgatou uma declaração anterior: "Ele já falou que isso aí nem sobe".