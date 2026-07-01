Zé Felipe dá 'chá de sumiço' e revela motivo por trás do isolamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe contou aos seguidores que tem adotado uma postura mais reservada nos últimos dias por causa do processo de criação de novas músicas.

Em uma sequência de vídeos publicada na madrugada desta quarta-feira (1º) no Instagram, o cantor explicou que costuma se isolar sempre que está inspirado para compor.

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Segundo o artista, esse período de recolhimento faz parte da rotina criativa e é essencial para conseguir transformar as ideias em canções.

"Estou deitado aqui, galera. Toda vez que eu vou escrever uma música ou vou fazer alguma coisa, eu começo a ficar diferente, até para entender o que está vindo, aí fico mais isolado.

Meus amigos estão aqui. Estou aqui dentro do quarto. Preciso disso para a música sair, senão fica na minha cabeça e eu esqueço. Preciso dessa concentração", disse o filho de Leonardo.

Na sequência, Zé Felipe afirmou que acredita estar vivendo um momento de grande inspiração e revelou a expectativa de que o trabalho resulte em um novo sucesso.

"Está vindo forte as ideias e se eu não anotar na hora, não sai. Hoje está mais forte, acho que vai sair hit. Sempre que estou assim, eu converso menos e fico mais no canto para não perder a ideia. É isso, hoje está forte, vai vir um hit", completou o cantor.