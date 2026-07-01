Zé Felipe dá 'chá de sumiço' e revela motivo por trás do isolamento

Zé Felipe contou aos seguidores que tem adotado uma postura mais reservada nos últimos dias por causa do processo de criação de novas músicas.
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Em uma sequência de vídeos publicada na madrugada desta quarta-feira (1º) no Instagram, o cantor explicou que costuma se isolar sempre que está inspirado para compor.
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Segundo o artista, esse período de recolhimento faz parte da rotina criativa e é essencial para conseguir transformar as ideias em canções.
"Estou deitado aqui, galera. Toda vez que eu vou escrever uma música ou vou fazer alguma coisa, eu começo a ficar diferente, até para entender o que está vindo, aí fico mais isolado.
Meus amigos estão aqui. Estou aqui dentro do quarto. Preciso disso para a música sair, senão fica na minha cabeça e eu esqueço. Preciso dessa concentração", disse o filho de Leonardo.
Na sequência, Zé Felipe afirmou que acredita estar vivendo um momento de grande inspiração e revelou a expectativa de que o trabalho resulte em um novo sucesso.
"Está vindo forte as ideias e se eu não anotar na hora, não sai. Hoje está mais forte, acho que vai sair hit. Sempre que estou assim, eu converso menos e fico mais no canto para não perder a ideia. É isso, hoje está forte, vai vir um hit", completou o cantor.
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