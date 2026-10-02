Filho de Lito Sousa não comparecerá no velório do pai; viúva revela motivo

O filho de Lito Sousa, Malone, de 7 anos, não participará do velório do pai, realizado nesta sexta-feira (2), em São Paulo. A decisão foi confirmada por Mila Seidl, esposa do youtuber, que morreu aos 59 anos.

Por meio dos stories do Instagram, Mila explicou que o menino não quis comparecer à cerimônia. Segundo ela, a família considerou importante preservar a lembrança que Malone guarda do pai.

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“Todas as pessoas são muito bem-vindas. E só isso que peço, pra ter esse respeito. Antes que todo mundo pergunte: não, o Malone não vai no velório. Ele não quis, eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem”, declarou.

A esposa de Lito também aproveitou as publicações para fazer um pedido às pessoas que comparecerem à despedida: que não registrem imagens dentro do local. Mila explicou que a preocupação está relacionada à exposição do youtuber após a morte.

“Só queria fazer um único pedido: não tirem foto. Por que? Porque tudo que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de 7 anos e quero preservar a imagem dele [Lito], aquela imagem que a gente vê bonita, então minha maior preocupação é essa”, disse.

Segundo Mila, a família já havia adotado cuidados para evitar que imagens de Lito durante o período em que esteve doente fossem divulgadas. Por isso, ela reforçou novamente o pedido aos amigos, familiares e admiradores presentes no velório.

“Então, por isso, eu peço. A gente teve muito cuidado para que não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho. E eu não queria que fosse dessa forma. Então, quem for, sem fotos”, pediu.

Antes de falar sobre a ausência de Malone, Mila agradeceu o apoio recebido após a morte do marido e informou que a cerimônia seria aberta às pessoas próximas ao youtuber.