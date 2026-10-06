Após ordem de despejo, Arthur Aguiar é largado pela esposa grávida; leia o comunicado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O anúncio de que Jheny Santucci e Arthur Aguiar seguirão caminhos separados movimentou os seguidores da influenciadora.

Depois de confirmar novamente o fim do relacionamento nesta terça-feira (6), Jheny recebeu uma série de manifestações de internautas em sua rede social.

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Uma das seguidoras tentou confortá-la e pediu que ela não deixasse problemas afetarem a família: “Minha linda, não permita o inimigo tocar na sua família. Deus tem muitos planos na vida de vocês ”.

A possibilidade de o término ser definitivo também surpreendeu outras fãs. “Oh, gente! É sério mesmo? Torço tanto por eles!”, escreveu uma internauta.

Outra foi ainda mais direta ao demonstrar a torcida pela continuidade da relação: “Não faz isso, mulher. Pelo amor de Deus”.

Entre as mensagens, também houve quem preferisse desejar força ao casal diante do momento delicado. “Força! Deus abençoe vocês! Que o amor vença! Dificuldade todo casamento tem”, publicou outra seguidora.

Jheny havia anunciado a separação na noite de segunda-feira (5), mas apagou o comunicado pouco depois.

Na manhã desta terça, ela voltou aos stories para confirmar que o relacionamento chegou ao fim e afirmou que não pretende expor os motivos da decisão.

“Eu e Arthur iremos seguir caminhos separados. Não pretendo estender o assunto ou expor detalhes sobre uma decisão que pertence à nossa vida particular”, afirmou.

A influenciadora também explicou que, apesar da separação, os dois continuarão ligados pela criação dos filhos. Jheny está grávida do segundo bebê do casal, que já tem Gabriel, de 2 anos.

“A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e às responsabilidades que compartilhamos como pais”, garantiu.

Jheny ainda fez questão de afastar especulações relacionadas a problemas financeiros envolvendo Arthur.

“Também faço questão de esclarecer que essa decisão não tem qualquer relação com as recentes notícias ou especulações envolvendo questões financeiras”, afirmou.

Ao finalizar o pronunciamento, ela pediu que o momento fosse respeitado, principalmente por causa das crianças.

“Peço apenas respeito e privacidade neste momento, principalmente por existirem crianças envolvidas”, encerrou.