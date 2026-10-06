Sheron Menezzes exibe foto do RG, mas detalhe rouba a cena; veja

A foto do documento de identificação de Sheron Menezzes acabou chamando mais atenção do que o registro da votação compartilhado pela atriz.
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Depois de participar do primeiro turno das eleições de 2026, no domingo (4), ela publicou nas redes sociais uma imagem em que aparecia o RG, e a foto 3x4 virou assunto entre os internautas.
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No X, antigo Twitter, seguidores se divertiram com a aparência da atriz na fotografia. Comentários destacaram que Sheron teria conseguido sair bem até mesmo em um tipo de imagem que costuma não favorecer muitas pessoas.
Pode ou não pode?
A publicação também despertou uma dúvida entre os fãs: afinal, é permitido sorrir em fotos utilizadas em documentos?
As regras não recomendam expressões exageradas, já que elas podem modificar os traços usados para identificar a pessoa.
Um sorriso discreto, porém, pode ser aceito quando não interfere na fisionomia nem na região dos olhos.
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