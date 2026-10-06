Ex-jogador da Seleção Brasileira morre aos 59 anos e causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/Internet)

Carlos Alberto Dias morreu na segunda-feira (5), aos 59 anos, após apresentar uma série de sintomas nos dias anteriores.

O ex-jogador da Seleção Brasileira nos anos 90 estava à frente do Ypiranga, de Pernambuco, como treinador, e preparava a equipe para o campeonato estadual previsto para o fim de 2026.

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Carlos Alberto começou a apresentar problemas de saúde no sábado (3), quando teve fadiga acompanhada de febre, vômitos e diarreia.

Os sintomas persistiram no dia seguinte, levando o ex-atleta a procurar atendimento médico.

Na manhã de domingo (4), ele foi levado à UPA de Santa Cruz do Capibaribe. Após receber medicação e apresentar melhora, acabou sendo liberado. Horas depois, porém, seu estado de saúde voltou a preocupar.

Por volta das 22h, Carlos Alberto retornou à unidade de saúde após sentir dor no peito, descrita no comunicado do clube como dor torácica. Depois de ser avaliado, ele foi encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para uma avaliação cardiológica.

O ex-jogador não resistiu e morreu na segunda-feira. À frente do Ypiranga, ele se preparava para comandar a equipe na disputa do campeonato estadual prevista para o fim de 2026.

Em nota, o clube pernambucano lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e pessoas que trabalharam com o treinador.

“O Ypiranga lamenta profundamente o falecimento do seu treinador Carlos Alberto Dias, aos 59 anos, ocorrido nesta segunda-feira (05).



Carlos Alberto apresentou, no sábado, um quadro de fadiga, febre, vômitos e diarreia, sendo medicado. No domingo pela manhã, ele deu entrada na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, por persistência dos sintomas, sendo medicado e, posteriormente, liberado após melhora dos sintomas.

Ainda na noite do domingo, por volta das 22h, o treinador voltou a se sentir mal com dor no peito (dor torácica) e retornou à UPA, sendo avaliado, e em seguida, encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para avaliação cardiológica, mas, infelizmente, não resistiu.

Neste momento de profunda dor, o Ypiranga se solidariza com seus familiares, amigos, atletas, comissão técnica e todos que tiveram a oportunidade de conviver com Carlos Alberto Dias”, diz a nota.