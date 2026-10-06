Patrícia Abravanel toma atitude após festa polêmica envolvendo marido e Vorcaro

A ausência de um item em um vídeo publicado por Patrícia Abravanel nesta segunda-feira (5) chamou a atenção dos seguidores.
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A apresentadora apareceu divulgando produtos da Jequiti, marca ligada ao SBT, mas surgiu sem a aliança de casamento, detalhe que rapidamente alimentou especulações sobre sua relação com Fábio Faria.
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O momento acontece em meio à repercussão envolvendo o ex-ministro das Comunicações e o empresário Daniel Vorcaro.
Novas imagens divulgadas pela Revista Piauí mostram Fábio Faria em uma viagem a Londres, realizada em março de 2024, na companhia de Vorcaro e de outros convidados.
A relação de Faria com o ex-banqueiro também apareceu em mensagens analisadas pela Polícia Federal.
Segundo os diálogos periciados, o político teria ajudado a articular convidados para uma festa de Halloween realizada em São Paulo, em outubro de 2023. O evento reuniu 120 mulheres e 20 homens e tinha restrições ao uso de celulares.
Nas redes sociais, internautas perceberam imediatamente que Patrícia estava sem a aliança e passaram a especular sobre um possível fim do casamento.
"Parece que a Patrícia Abravanel acordou", escreveu um seguidor. Outro comentou: "Eu nunca fui com a cara do Fábio Faria".
Uma terceira pessoa afirmou: "Tomara que tenha terminado, ela não merecia essa palhaçada toda, que falta de respeito com ela, espero que ela não volte pra aquele Jurandir".
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