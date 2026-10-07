Luiza Brunet se posiciona após suposta relação de Yasmin com Vorcaro vir à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luiza Brunet decidiu se pronunciar publicamente em meio à repercussão das mensagens atribuídas à filha, Yasmin Brunet, e Daniel Vorcaro.

A ex-modelo publicou nos Stories do Instagram uma foto ao lado da ex-BBB e deixou uma declaração de apoio à filha: “Te amo e estou do seu lado, para tudo, sempre”.

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A manifestação ocorreu depois que conversas recuperadas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro vieram a público.

O material, divulgado pelo colunista Robson Bonin, da revista VEJA, expôs uma série de contatos entre o empresário e Yasmin, que teriam se estendido por quase dois anos.

Luiza, no entanto, não mencionou diretamente o nome de Vorcaro na publicação nem comentou o conteúdo dos diálogos.

A mensagem publicada pela mãe acabou sendo interpretada como uma demonstração de apoio à filha diante da repercussão do caso. A postagem foi posteriormente apagada.

Entre os episódios revelados pelas conversas está uma solicitação feita por Yasmin em dezembro de 2023.

Na ocasião, ela teria pedido para utilizar uma aeronave de Vorcaro em uma viagem para o Rio de Janeiro.

Os registros também apontam que a modelo teve acesso a um imóvel de luxo disponibilizado pelo empresário durante o período em que participou do BBB 24.

A relação de proximidade também aparece associada à comemoração do aniversário de Yasmin. Segundo as informações divulgadas, Vorcaro teria custeado o evento realizado em junho de 2024 no Hotel Rosewood, em São Paulo.

Batizada de “Baile da Sereia”, a festa teve os gastos registrados como patrocínio do Banco Master à Yasmin Beauty, marca de beleza da modelo.

As mensagens ainda trouxeram referências à participação de Yasmin no BBB 24. Pessoas ligadas ao empresário teriam acompanhado a trajetória da modelo no reality por receio de que ela comentasse sobre a relação durante o confinamento.

Em determinado momento, chegaram a ser discutidas estratégias para tentar acelerar sua eliminação por meio de votos.

Outro trecho que chamou atenção envolve MC Daniel. Os diálogos indicam que Vorcaro teria demonstrado irritação ao saber de uma aproximação entre Yasmin e o cantor no fim de 2023. Em uma das mensagens, ele escreveu: “Exato. Mas já vai acabar. Expulsa”.

Apesar do conteúdo das conversas, não há comprovação de que Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro tenham mantido um relacionamento amoroso. A defesa do empresário informou que não comentaria o caso, enquanto a assessoria da modelo não havia se manifestado publicamente sobre o vazamento.