Patrícia Abravanel e marido deixam de morar juntos e crise vem à tona após polêmica com Vorcarona após polêmica com Vorcaro

Patrícia Abravanel larga mansão e vive crise no casamento após polêmica com Vorcaro - (crédito: Reprodução/SBT)

A relação entre Patrícia Abravanel e Fábio Faria atravessa um momento de incerteza, em meio às repercussões envolvendo o nome do ex-deputado e o empresário Daniel Vorcaro.

Segundo informações divulgadas por Leo Dias no programa "Melhor da Tarde", os dois deixaram de morar juntos, embora o casamento ainda não tenha chegado oficialmente ao fim.

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Atualmente, Patrícia está em São Paulo, enquanto Fábio Faria teria se mudado para Curitiba acompanhado de um dos filhos.

A distância entre os dois passou a fazer parte dos bastidores da crise conjugal, que ganhou força após a divulgação de mensagens trocadas entre o ex-deputado e Vorcaro.

A apresentadora também decidiu se afastar temporariamente da rotina no SBT. Para viabilizar o período longe da televisão, ela antecipou gravações e deixou vários programas prontos.

A movimentação permitiria que Patrícia permanecesse fora do Brasil por aproximadamente 40 dias, conforme relatado por Leo Dias.

O afastamento ocorre em um ambiente descrito como delicado por pessoas próximas ao casal. A situação teria provocado decepção entre os envolvidos, enquanto o futuro da relação permanece indefinido.

Ao comentar o caso no "Melhor da Tarde", Leo Dias resumiu o cenário dizendo que "o futuro a Deus pertence".

Apesar da separação física, uma eventual reaproximação ainda não foi completamente descartada por pessoas ligadas ao casal.

No entanto, segundo as informações divulgadas, as possibilidades de reconciliação neste momento são consideradas nulas.

A crise ganhou novos contornos depois que mensagens entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro vieram a público.

O conteúdo colocou o nome do ex-deputado no centro de uma investigação relacionada a uma festa realizada em São Paulo, em outubro de 2023.

Segundo diálogos analisados pela Polícia Federal, Faria teria participado da articulação dos convidados do evento, que contou com 120 mulheres e 20 homens.

A festa também teria adotado uma regra que proibia o uso de celulares.

Na organização, Vorcaro e um promoter seriam responsáveis por buscar mulheres por meio de agências.

Fábio Faria, por sua vez, teria ficado encarregado de fazer convites destinados a autoridades e integrantes do meio político.

As pessoas mencionadas nas conversas negaram participação na festa. A defesa de Fábio Faria também contestou o conteúdo relacionado ao caso, afirmando que as citações eram infundadas ou haviam sido distorcidas.

O advogado do ex-deputado chegou a adotar medidas judiciais contra declarações e publicações relacionadas ao episódio.