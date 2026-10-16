Sobrinha de Deolane se manifesta e reflete sobre morte de segurança da família - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Nego Jader, que trabalhava como segurança de Deolane Bezerra, provocou uma onda de comoção entre pessoas próximas à advogada.

Nesta quinta-feira (15), Kethlyn Bezerra, filha de Dayanne Bezerra e sobrinha da influenciadora, publicou uma despedida nas redes sociais e revelou a dimensão do vínculo que o profissional construiu com seus familiares.

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Na mensagem, a jovem destacou que Jader ultrapassou a relação profissional e passou a ocupar um lugar especial na vida de todos.

Ela também ressaltou a dedicação do segurança às pessoas próximas e lamentou a ausência deixada por ele.

“Você não era apenas alguém que estava ao nosso lado, você tinha se tornado parte da nossa família”, escreveu Kethlyn.

A sobrinha de Deolane também demonstrou dificuldade para assimilar a perda e lembrou as qualidades do profissional.

“Ainda é difícil acreditar que você se foi. Você era uma pessoa de coração gigante, tão boa, que conquistou o amor e o carinho de todos nós”, declarou.

Ao encerrar a homenagem, Kethlyn falou sobre a saudade que a família terá de Jader e desejou conforto a todos que enfrentam o luto.

“Você foi muito amado por mim e por toda a minha família e jamais será esquecido. Descanse em paz, Jader”, concluiu.

Morte de Nego Jader

O falecimento do segurança foi anunciado nesta quinta-feira (15) pela família Bezerra. Jader estava internado desde 8 de outubro, quando sofreu uma convulsão e precisou ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Grande São Paulo.

Devido à gravidade de seu estado de saúde, ele foi intubado e permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu.