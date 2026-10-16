Programa de Lucas Guimarães gera prejuízo no SBT e demissão em massa vem à tona

O futuro do “Eita, Lucas!”, comandado por Lucas Guimarães no SBT, passou a depender da entrada de novos recursos financeiros.
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A saída da casa de apostas Esportes da Sorte, que patrocinava a atração, comprometeu os planos para a próxima temporada e levou à decisão de encerrar os contratos da equipe de produção no fim de outubro.
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A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias. De acordo com o relato, os profissionais foram comunicados de que seus vínculos com o programa serão encerrados em 31 de outubro. A medida, no entanto, não representa necessariamente o fim definitivo do projeto televisivo.
Mesmo diante da incerteza, o SBT já possui material gravado para manter a exibição de episódios inéditos até dezembro de 2026.
As gravações realizadas neste período têm como objetivo garantir o abastecimento da programação nas próximas semanas, enquanto a produção tenta encontrar alternativas para viabilizar novas edições.
O modelo de funcionamento da atração também ajuda a explicar a decisão. A equipe é contratada conforme a necessidade de cada etapa de produção, o que permite a formação de novos grupos de profissionais caso o programa consiga recursos para retomar as gravações.
Para que o “Eita, Lucas!” volte a produzir episódios no início de 2027, com previsão de exibição a partir de março, será necessário conquistar um novo patrocinador.
Sem a verba que era destinada pela Esportes da Sorte, a continuidade da atração permanece incerta.
Por enquanto, Lucas Guimarães segue com episódios previstos na programação do SBT até o encerramento deste ano.
A possibilidade de retorno no próximo ciclo dependerá das negociações comerciais e da capacidade de financiar uma nova temporada.
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