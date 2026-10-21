Namorado se despede de Lua Blanco com mensagem comovente: 'Fomos felizes para sempre' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, deixou uma onda de comoção entre fãs e pessoas próximas à artista.

Na terça-feira (20), o ator e namorado da atriz, Leandro Soares, recorreu às redes sociais para compartilhar recordações da relação que viveu com a atriz durante dez anos e expressar a dimensão de sua perda.

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Lua morreu no último domingo (18), em decorrência de um câncer. Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de “Rebeldes”, a artista recebeu uma homenagem na qual Leandro reuniu lembranças da intimidade do casal e momentos que marcaram a convivência dos dois.

Em um dos trechos da publicação, o ator escreveu: “A nossa história está escrita, e ela nada nos tira. Minha pessoa preferida do mundo, quantos passeios, estradas floridas, mergulhos no mar, caminhadas na natureza, shows incríveis, noites com filminho, cinema com livraria, brincadeiras com o gato e infinitas tardes deitados na rede no nosso jardim. Um olhando pro outro e sabendo o que é o bom da vida.”

A mensagem também trouxe uma declaração sobre a influência que Lua exerceu em sua vida.

Ao recordar a companheira, Leandro ressaltou que guarda consigo as marcas do relacionamento e encerrou o texto reafirmando o sentimento pela atriz.

“Lembro cada tom da sua voz, cada nota do seu perfume e cada centímetro do seu amor gigante. Te levo dentro do peito e em tudo o que sou, já que sou por causa de você. Fomos felizes para sempre! Te amo.”