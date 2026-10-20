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Câncer que vitimou Lua Blanco cresce entre jovens; veja quais são os sintomas

Atriz morreu aos 39 anos vítima de um câncer de intestino

Câncer que vitimou Lua Blanco cresce entre jovens; veja quais são os sintomas - (crédito: Reprodução/Instagram)
Câncer que vitimou Lua Blanco cresce entre jovens; veja quais são os sintomas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte da atriz e cantora Lua Blanco, aos 39 anos, voltou os holofotes ao câncer de intestino, doença que pode avançar sem apresentar sinais evidentes nas fases iniciais.

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Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi em “Rebeldes Brasil”, a artista morreu no domingo (18), em decorrência de complicações do tumor colorretal.

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O diagnóstico de câncer de intestino foi confirmado pela família após a morte da artista. A notícia caiu como uma bomba para o público, já que a atriz manteve o diagnóstico apenas entre familiares.

Características do tumor, os principais fatores de risco e os sintomas que merecem investigação médica.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para o Brasil é de 53.810 novos casos anuais entre 2026 e 2028. O câncer colorretal está entre os tumores mais incidentes no país e pode atingir tanto homens quanto mulheres.

O que é o câncer de intestino?

A doença se desenvolve no intestino grosso, que compreende o cólon e o reto, regiões responsáveis por etapas importantes do processamento dos resíduos da digestão.

Em muitos casos, o tumor surge a partir de pólipos, pequenas lesões na parede interna do intestino que podem ser benignas, mas algumas têm potencial de se transformar em câncer.

A colonoscopia permite identificar essas alterações e, quando indicado, retirar os pólipos antes que evoluam. O diagnóstico definitivo do câncer é confirmado por meio de biópsia, realizada com a análise de uma amostra de tecido.

Quais sintomas merecem atenção?

Um dos desafios relacionados à doença é que ela pode permanecer silenciosa durante o início de seu desenvolvimento. Quando os sinais aparecem, podem ser confundidos com problemas intestinais comuns.

Entre os sintomas que exigem avaliação médica estão:

  • Sangue nas fezes;

  • Diarreia ou prisão de ventre persistentes;

  • Dor, cólicas ou desconforto abdominal;

  • Fraqueza e anemia;

  • Perda de peso sem explicação;

  • Fezes com formato mais fino que o habitual;

  • Sensação de que o intestino não foi completamente esvaziado;

  • Aumento do volume abdominal ou presença de uma massa palpável.

Essas manifestações não significam necessariamente câncer. No entanto, se persistirem ou voltarem com frequência, é importante procurar atendimento médico para investigar a causa.

Quais fatores aumentam o risco?

O desenvolvimento do câncer colorretal está relacionado a diferentes fatores. Entre os principais estão o sedentarismo, o excesso de peso e uma alimentação pobre em fibras, frutas e vegetais.

O consumo frequente de carnes processadas, como salsicha, presunto, bacon e linguiça, também está associado ao aumento do risco. A ingestão excessiva de carne vermelha, além do histórico familiar de câncer colorretal, merece atenção.

Outros fatores incluem tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e histórico pessoal de determinados tipos de câncer. Embora a idade seja um fator importante, pessoas jovens também podem desenvolver a doença, como ocorreu com Lua Blanco.

Como é feito o tratamento?

As opções terapêuticas dependem da localização do tumor, do estágio da doença e das condições clínicas do paciente. Entre as possibilidades estão cirurgia, quimioterapia e radioterapia, utilizadas de acordo com a necessidade de cada caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/10/2026 12:38
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