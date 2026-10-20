Câncer que vitimou Lua Blanco cresce entre jovens; veja quais são os sintomas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte da atriz e cantora Lua Blanco, aos 39 anos, voltou os holofotes ao câncer de intestino, doença que pode avançar sem apresentar sinais evidentes nas fases iniciais.

Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi em “Rebeldes Brasil”, a artista morreu no domingo (18), em decorrência de complicações do tumor colorretal.

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O diagnóstico de câncer de intestino foi confirmado pela família após a morte da artista. A notícia caiu como uma bomba para o público, já que a atriz manteve o diagnóstico apenas entre familiares.

Características do tumor, os principais fatores de risco e os sintomas que merecem investigação médica.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para o Brasil é de 53.810 novos casos anuais entre 2026 e 2028. O câncer colorretal está entre os tumores mais incidentes no país e pode atingir tanto homens quanto mulheres.

O que é o câncer de intestino?

A doença se desenvolve no intestino grosso, que compreende o cólon e o reto, regiões responsáveis por etapas importantes do processamento dos resíduos da digestão.

Em muitos casos, o tumor surge a partir de pólipos, pequenas lesões na parede interna do intestino que podem ser benignas, mas algumas têm potencial de se transformar em câncer.

A colonoscopia permite identificar essas alterações e, quando indicado, retirar os pólipos antes que evoluam. O diagnóstico definitivo do câncer é confirmado por meio de biópsia, realizada com a análise de uma amostra de tecido.

Quais sintomas merecem atenção?

Um dos desafios relacionados à doença é que ela pode permanecer silenciosa durante o início de seu desenvolvimento. Quando os sinais aparecem, podem ser confundidos com problemas intestinais comuns.

Entre os sintomas que exigem avaliação médica estão:

Sangue nas fezes;

Diarreia ou prisão de ventre persistentes;

Dor, cólicas ou desconforto abdominal;

Fraqueza e anemia;

Perda de peso sem explicação;

Fezes com formato mais fino que o habitual;

Sensação de que o intestino não foi completamente esvaziado;

Aumento do volume abdominal ou presença de uma massa palpável.

Essas manifestações não significam necessariamente câncer. No entanto, se persistirem ou voltarem com frequência, é importante procurar atendimento médico para investigar a causa.

Quais fatores aumentam o risco?

O desenvolvimento do câncer colorretal está relacionado a diferentes fatores. Entre os principais estão o sedentarismo, o excesso de peso e uma alimentação pobre em fibras, frutas e vegetais.

O consumo frequente de carnes processadas, como salsicha, presunto, bacon e linguiça, também está associado ao aumento do risco. A ingestão excessiva de carne vermelha, além do histórico familiar de câncer colorretal, merece atenção.

Outros fatores incluem tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e histórico pessoal de determinados tipos de câncer. Embora a idade seja um fator importante, pessoas jovens também podem desenvolver a doença, como ocorreu com Lua Blanco.

Como é feito o tratamento?

As opções terapêuticas dependem da localização do tumor, do estágio da doença e das condições clínicas do paciente. Entre as possibilidades estão cirurgia, quimioterapia e radioterapia, utilizadas de acordo com a necessidade de cada caso.