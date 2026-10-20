Arthur Aguiar faz desabafo sobre reencontro de ex-Rebeldes após morte de Lua Blanco: 'Faça em vida' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, levou antigos integrantes de “Rebelde Brasil” a se reunirem novamente, mas em circunstâncias que emocionaram Arthur Aguiar.

Nesta terça-feira (20), o ator publicou uma reflexão sobre a importância de aproveitar as relações enquanto há tempo e lamentou que o reencontro com os colegas não tenha acontecido antes da partida da atriz.

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O velório de Lua, realizado na segunda-feira (19), reuniu Arthur Aguiar, Chay Suede, Micael Borges, Mel Fronckowiak e Sophia Abrahão.

Os artistas, que dividiram o elenco da novela exibida pela Record TV, registraram o momento juntos em uma fotografia publicada como homenagem à amiga.

Em seu desabafo nas redes sociais, Arthur contou que o encontro foi marcado por sentimentos contraditórios.

“Ontem foi um dia difícil, mas ao mesmo tempo foi um dia muito especial. É difícil falar porque parece que a ficha não caiu que a gente ontem se encontrando, depois de tantos anos, para poder se despedir de uma pessoa que sempre vai ser muito importante pra gente.

Aonde quer que ela esteja ela ficou muito feliz de ver a gente ali reunido, mas ela deixou uma lição, que apesar de ser clichê, mas quando acontece com a gente é diferente, é faça e fale em vida”, declarou.

O ator também destacou que Lua desejava ver os antigos colegas reunidos novamente. Segundo ele, diferentes circunstâncias impediram que isso acontecesse enquanto a artista ainda estava viva.

“Aquele encontro de ontem ele poderia e merecia ter acontecido com ela em vida, mas por diversos motivos, situações, ele não aconteceu e ela, que era a pessoa que mais quisesse reunir todo mundo, junto comigo, mas a Lua era uma que queria muito também e de uma forma ou de outra ela acabou reunindo. Não da maneira como a gente gostaria, obviamente, mas ela acabou reunindo”, completou.

Ao encerrar a publicação, Arthur reforçou o carinho pelos antigos companheiros de elenco e afirmou que espera manter uma relação mais próxima com eles daqui para a frente.

“O quanto vocês são importantes pra mim, pra minha vida, o quanto eu amo vocês e o quanto tempo a gente perdeu e que a gente possa fazer diferente daqui pra frente, assim como conversamos ontem. E a lição que fica é: não deixe pra depois”, finalizou.

Lua Blanco morreu no domingo (18), aos 39 anos, em decorrência de um câncer no intestino, conforme comunicado divulgado pela família.

A atriz ganhou projeção nacional ao interpretar Roberta Messi em “Rebelde Brasil”, papel que marcou sua trajetória na televisão e aproximou a artista dos colegas que voltaram a se encontrar durante a despedida.