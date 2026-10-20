Milton Cunha expõe problemas de Virginia no Carnaval: 'Loucura em cima de loucura' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Milton Cunha voltou a comentar a passagem de Virginia Fonseca pela Grande Rio e relembrou episódios que, segundo ele, evidenciaram as dificuldades da influenciadora durante sua preparação para o Carnaval.

Em entrevista à Blogueirinha, o apresentador da TV Globo afirmou que a famosa enfrentou problemas para acompanhar a dinâmica da escola de samba.

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Um dos momentos recordados pelo carnavalesco aconteceu na apresentação de Virginia na quadra da agremiação. Na ocasião, David Brazil pediu que ela sambasse, mas a reação da influenciadora chamou a atenção dos presentes.

“Os problemas com a Virginia começaram no dia da apresentação dela na quadra, quando o David Brazil diz ‘samba, Virginia’ e ela faz aquele passo dela [um agachamento no meio da música]”, relatou Milton.

O comentarista afirmou que a cena gerou surpresa e levantou dúvidas sobre a habilidade da então rainha de bateria para executar o samba.

“Arreia o queixo de todo mundo. Alí, a gente já viu que não tinha samba no pé. Além de esperança de aprender, esperança de que ela virasse íntima daquela gente que ela ia representar. Isso não vem”, declarou durante a conversa.

Milton relembra episódio na Sapucaí

As críticas não ficaram restritas à apresentação na quadra. Milton também mencionou um problema ocorrido durante os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, quando Virginia teria se afastado dos ritmistas e precisado da ajuda de Jayder Soares, presidente de honra da escola, para retornar ao local correto.

Ao explicar a situação, o apresentador destacou que a organização do desfile exige que a rainha de bateria compreenda os deslocamentos da escola e os momentos em que os músicos entram nos recuos.

“Aí, chegam os ensaios técnicos e loucura em cima de loucura. Por quê? Porque ela não consegue compreender qual é a estrutura do desfile. Você tem uma bateria no recuo 1, ela [Virginia] tá aqui na frente, a escola tá passando”, explicou.

Na sequência, Milton detalhou como ocorreu a confusão durante o ensaio e descreveu a intervenção do dirigente da Grande Rio.

“Aí, tem um momento em que a harmonia segura tudo e a bateria sai com ela, vai entrar no recuo 2. Quando a bateria entra no recuo 2, ela vai embora com a escola. Seu Jayder, o grande líder, corre atrás, pega a Virginia e trás pro lugar dela”, concluiu.